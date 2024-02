Un hombre murió ahogado tras arrojarse en un canal de Catriel

En lo que fue otro día sofocante en la región, un hombre perdió la vida este viernes en un canal cementado de Catriel, luego de sumergirse en el curso agua y terminar ahogado.

Ocurrió en horas de la tarde, alrededor de la 16, cerca de la Ruta 151 y el loteo «Barrio Lindo», a la altura del kilómetro 233.

Allí, pasa un canal que se encuentra cementado y que, ante las altas temperaturas que se registran en la zona, recibe a decenas de bañistas día a día.

Sin embargo, uno de ellos -un hombre de quien no trascendió identidad todavía- perdió la vida al arrojarse y no volver a salir. De acuerdo al medio local Catriel Noticias, testigos aseguraron que habría sufrido un golpe que lo inhabilitó y dejó inconsciente, aunque esto no fue confirmado todavía.

Según precisaron desde Bomberos Voluntarios de Catriel a Diario RÍO NEGRO, el cuerpo del vecino fue encontrado pocos minutos después, pero ya no presentaba signos vitales.

En el lugar, además de los rescatistas, también trabajaron efectivos de la comisaría Novena de la localidad.