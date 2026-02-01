Detienen a un hombre acusado de matar a su hija recién nacida en Bahía Blanca

La Justicia de Bahía Blanca investiga la muerte de una beba recién nacida que falleció luego de haber ingresado en estado crítico al Hospital Municipal Penna. Por el hecho fue detenido su padre, un hombre de 32 años, quien inicialmente había asegurado que la menor se había caído accidentalmente de sus brazos. Con el avance de la investigación y tras confirmarse el fallecimiento, la causa será remitida a la Fiscalía de Homicidios para redefinir la calificación legal.

El episodio comenzó durante la madrugada del viernes, cuando el hombre se presentó en el centro de salud con su hija, Astrid Aitana Ferreyra, quien había ingresado a las 00:23 en código rojo. La beba presentaba severos traumatismos de cráneo y se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que fue asistida de urgencia por el personal médico.

Horas más tarde, a las 4:30, la pediatra de guardia notificó a la Comisaría de la Mujer y la Familia al advertir la gravedad del cuadro y las inconsistencias en el relato del progenitor. Según informó la profesional, el padre sostuvo que la menor había sufrido un golpe tras caer de sus brazos, versión que comenzó a ser puesta en duda por el equipo médico.

Ante la sospecha de un posible caso de lesiones o abandono de persona, tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción N°7, a cargo de la fiscal Marina Vizzico, con la colaboración de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Bahía Blanca. Se ordenaron medidas urgentes, entre ellas informes médico-legales, declaraciones testimoniales del personal de salud y la activación del protocolo de violencia familiar mediante el Servicio Local.

Las primeras diligencias revelaron indicios alarmantes. Desde el hospital informaron que la beba presentaba muerte encefálica, lo que obligó a aguardar la evaluación de un neurólogo infantil. Paralelamente, testimonios recabados señalaron posibles episodios previos de violencia ejercida por el padre y la sospecha de que las lesiones no se habrían producido el mismo día del ingreso.

En ese contexto, la fiscal dispuso un allanamiento de urgencia en la vivienda ubicada en la calle Tomás Guido al 2600. Durante el procedimiento, realizado por la DDI, Policía Científica y el Ministerio Público Fiscal, se hallaron manchas de sangre en distintos sectores del domicilio y una bañera plástica con rastros hemáticos, elementos que fueron secuestrados para su análisis.

De acuerdo con fuentes de la investigación, las pruebas recolectadas permitirían establecer que los golpes que sufrió la menor habrían ocurrido alrededor del 28 de enero, dos días antes de su ingreso al hospital, lo que contradice la versión inicial del imputado.

Con este cúmulo de evidencias, el hombre fue aprehendido e imputado por lesiones graves agravadas por el vínculo y abandono de persona. A las 23:19 del viernes, el Hospital Penna confirmó el fallecimiento de Astrid Aitana. El resultado de la autopsia será determinante para establecer la mecánica de las lesiones y definir la responsabilidad penal del acusado.