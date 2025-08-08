Duro golpe al microtráfico de droga en Neuquén: secuestran más de 6 kilos de cocaína, armamento y vehículos. Foto Oscar Livera

En un operativo considerado el más importante desde la desfederalización de la lucha contra el narcotráfico, la Policía de Neuquén y el Ministerio Público Fiscal, a través de la fiscalía de narcocriminalidad desarticularon hoy una banda que se dedicaba a la venta de estupefacientes en la provincia, luego de tres meses de investigación.

La causa se inició gracias a la denuncia de un vecino realizada mediante la aplicación Neuquén Te Cuida, y derivó en ocho allanamientos —siete en la capital provincial y uno en Senillosa— que culminaron con nueve detenidos: seis hombres y tres mujeres.

Las personas vinculadas en la organización serán imputadas mañana en la Ciudad Judicial.

El jefe del Departamento Antinarcóticos de la Policía de Neuquén, Nelson Peralta, informó que se secuestraron 6,3 kilos de cocaína y 2,1 kilos de marihuana, valuados en más de 120 millones de pesos —100 millones solo en cocaína—, además de 1,5 millones de pesos en efectivo, 2.250 dólares y 40.000 pesos chilenos.

También se incautaron 10 armas de fuego, entre ellas una pistola tipo ametralladora y fusiles, seis balanzas, tres posnets, un contador de billetes, dos inhibidores de alarmas, equipos de comunicación y armamento cargado y listo para su uso.

En el rubro automotor, se decomisaron cinco vehículos de alta gama (una Amarok, dos Toyota Hilux, un Volkswagen Vento y un Toyota Corolla) y cuatro motos, presuntamente adquiridos para el lavado de dinero.

El fiscal general de la provincia, José Gerez, destacó que “los operativos son para encontrar droga, pero siempre se hallan armas y elementos usados para otros delitos”, y subrayó que la droga incautada estaba lista para ser distribuida.

Golpe al microtráfico en Neuquén: derribarán las propiedades clausuradas

También anticipó que la próxima semana se procederá al derribo de propiedades clausuradas para eliminar definitivamente puntos de venta.

El ministro de Seguridad de la provincia, Matías Nicolini, resaltó que este golpe “es fruto de tres meses de trabajo” y reconoció la labor de más de 100 efectivos que participaron en más de 50 allanamientos simultáneos.

Desde la implementación de la ley de desfederalización en marzo, ya se han dictado 16 condenas en apenas cinco meses, en el marco de una estrategia que, según Gerez, “también ha contribuido a la baja de homicidios en la provincia”.

Los vehículos recuperados en el operativo serán puestos a disposición del Estado provincial para uso público. La conferencia fue realizada en las dependencias de la Jefatura en calle Lanín y participaron también el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez y el Jefe de Gabinete provincia, Juan Luis Ousset.