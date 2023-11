«Hasta que lo internaron no sabíamos que lo habían golpeado»: duro relato por el joven atacado en Cinco Saltos

Un joven de 20 años fue víctima de una brutal paliza a la salida de un boliche en Cinco Saltos. El hecho ocurrió el domingo 29, pero tomó repercusión el jueves cuando se supo que el afectado tuvo que ser trasladado a Roca donde actualmente permanece internado en «estado crítico».

Se trata de Dylan Reyes, un joven de 20 años que fue gravemente golpeado por un grupo de personas que lo atacó en patota a la salida de un boliche ubicado en Avenida Argentina y San Martín de Cinco Saltos. Según testigos, Dylan caminaba solo cuando a metros del local bailable lo interceptaron agrediéndolo con patadas, piñas y hasta un ladrillo que lo dejó inconsciente sobre la vía pública.

Según detalló el padre del joven a Diario RÍO NEGRO, fue su esposa quien recibió un llamado avisando que Dylan estaba «desmayado», por ello arribaron al lugar y allí se encontraron con que su hijo estaba siendo trasladado al hospital. Al ingresar al nosocomio local, el personal médico les informó que estaba en ese estado producto del alcohol: «Nos dijeron que le estaban dando vitaminas y suero, supuestamente era por el alcohol que tenía en sangre. Nos dijeron que necesitaba descansar y lo mandaron a casa».

Pero el panorama para la familia Reyes empeoró cuando transcurrida varias horas, Dylan seguía sin despertar. Ante el temor de que pudiera pasarle algo más grave, la familia del joven lo llevó nuevamente al hospital y allí le dijeron que iban a pedir el traslado para realizarle estudios.

El padre del joven explicó que en primero lugar lo iban a internar en Cipolletti, pero al no haber disponibilidad su familia se contactó con el sanatorio Juan XXIII de la ciudad Roca, donde le consiguieron un lugar. Una vez ingresado al nosocomio, le realizaron tomografías y una resonancia magnética las cuales, asegura que al principio dieron bien, pero cuando retomaron los estudios con mayor profundidad se percataron de que el joven presentaba «lesiones graves en la cabeza».

Por este motivo es que el personal médico del sanatorio decidió que Dylan debía permanecer internado en terapia intensiva para seguir su estado de salud. «Ahora sigue en estado crítico, pero con una leve mejoría», informó su padre y detalló que Dylan presenta un politraumatismo craneal que debe ser controlado constantemente para asegurarse de que no empeore.

Por otra parte el hombre recordó que si no fuera porque decidió llevarlo nuevamente al hospital, nunca se habrían percatado del grave estado en el que se encontraba: «Hasta que lo internaron no sabíamos que lo habían golpeado, después hablamos con personas que estuvieron presente y ellos me dijeron que un grupo lo atacó».

Además, agregó que luego se comunicó con un amigo de Dylan que terminó por confirmar que al separarse a la salida del boliche para sus respectivas casas el joven se encontraba bien, descartando así el primer diagnóstico de que lo estaba desmayado producto del alcohol. «Tengo mucha desesperación, bronca e impotencia, pero ahora lo que más quiero es que mi hijo se recupere», sostuvo.

Violento ataque en Cinco Saltos: hay testigos

Segun informó la familia del joven brutalmente golpeado, aún no hay detenidos por lo ocurrido. Informaron que ya realizaron la denuncia correspondiente por lo que esperan poder dar con los autores del ataque ya que aseguran que «se sabe quienes son».

«Sabemos quiénes son, tanto por testigos presenciales del hecho, como por otras personas. En este momento lo más importante es que despierte y se recupere, y que luego la Justicia actúe de manera rápida y cómo debe actuar«, plantearon.