El juez Chirinos seguirá suspendido

El juez de Ejecución de Roca Juan Pablo Chirinos continuará suspendido hasta que se resuelva si la Procuración General formula cargos en su contra y abre paso al juri de enjuiciamiento por los cuestionamientos al otorgamiento de salidas transitorias de Jonathan Luna y Ramón Geldres y errores en el cómputo de la pena a un tercer condenado, de apellido Lara.

El Consejo de la Magistratura volvió a sesionar esta mañana en los Tribunales de Roca, para analizar entre otras cosas, una serie de planteos de Chirinos. Uno fue el apartamiento del presidente del cuerpo Sergio Barotto y de una de las integrantes del cuerpo, la jueza María Evelina García Balduini, porque habían tenido participación en uno de los casos, pero fue denegado. Otro fue el pedido de declarar para pedir que se levante sus suspensión, que también fue rechazada.

Luego el Consejo de la Magistratura evaluó el pedido de excusarse del Procurador General Jorge Crespo, porque había sido integrante del cuerpo cuando se trató y aprobó el archivo de un expediente en contra de Chirinos y por un vínculo personal con la por entonces fiscal de uno de los casos que están en cuestionamiento (es su exesposa y madre de sus hijos). Ambos argumentos fueron rechazados en una votación por mayoría, por lo que se dejó constancia de que una vez que Crespo sea notificado, tiene 10 días para expedirse si va a acusar o no a Chirinos.

También te puede interesar: Por salidas de presos, suspendieron al juez Chirinos

“Vinieron con el voto escrito del STJ. No nos dejaron hablar. Dicen que mi suspensión es para que no se ve a afectado el funcionamiento del juzgado, pero desde que yo estoy a cargo se han hecha muchísimas audiencias, y hasta varias por día. Desde el 17 de abril hasta ahora, que pasó casi un mes, sólo se hicieron 8. Yo no regalaba las salidas transitorias, se otorgaban siempre cuando estaban dadas las condiciones, cuando había un dictamen del penal, de los psicólogos, del fiscal... No es que los jueces tenemos flexibilidad para oponernos, sería caprichoso”, comentó Chirinos al salir de la audiencia.

También te puede interesar: Los tres casos por los que el juez Chirinos fue suspendido