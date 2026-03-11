Ludovica Squirru anticipa las energías del miércoles 11: por qué el Mono será el signo más favorecido

La astrología oriental anticipa una jornada con energías particulares para este miércoles 11, marcada por la Luna en cuarto menguante y la influencia de la Madera yang, una combinación que invita a cerrar ciclos, ordenar prioridades y enfocarse en acciones concretas.

De acuerdo con las lecturas del horóscopo chino, este tipo de energía lunar suele asociarse con momentos de depuración, decisiones importantes y procesos que buscan avanzar hacia una resolución.

El Mono será el signo más favorecido del día

En esta jornada, el signo del día será el Mono, que recibirá una energía especial para avanzar en temas personales y laborales.

El Ki diario es 9, un número que en la filosofía oriental se vincula con la claridad, la transformación y los procesos de cierre. Por eso, muchas situaciones que estaban en pausa podrían empezar a resolverse.

Sin embargo, no todos los signos estarán en la misma sintonía. Según las energías del día, el signo que puede experimentar más tensión es el Tigre, debido a un choque energético que podría generar discusiones o decisiones impulsivas.

Los signos con mayor armonía energética

Las afinidades energéticas de este miércoles favorecen especialmente a algunos animales del horóscopo chino. En particular, la jornada tendrá buena sintonía para:

Rata

Búfalo

Dragón

Mono

Gallo

Estos signos podrían encontrar oportunidades para avanzar en proyectos, resolver temas pendientes o recibir noticias positivas.

Qué actividades están favorecidas este miércoles

El consejo energético del día indica que la jornada es propicia para acciones vinculadas al servicio y a la ayuda hacia otros.

Entre las actividades más recomendadas se destacan:

Realizar servicio social

Demoler o cerrar etapas

Iniciar tratamientos médicos

Programar cirugías

Este tipo de decisiones, según la astrología oriental, pueden encontrar un terreno energético más favorable.

Qué tener en cuenta durante la jornada

A pesar de las oportunidades que pueden surgir, el mensaje general del día es actuar con calma. Las energías del cuarto menguante suelen enfocarse más en soltar y ordenar que en iniciar proyectos nuevos.

Por eso, muchas de las demás actividades del día no traerán ni buena ni mala suerte, sino que dependerán principalmente de las decisiones personales y de cómo cada signo gestione sus emociones y prioridades.