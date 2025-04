En junio se hará el juicio por el crimen de un joven en una fiesta, en Cutral Co

Gabriel Abarzúa, imputado por el crimen de Luciano Hernandorena irá a juicio bajo un tribunal colegiado el próximo 2 de junio. Están previstas cinco jornadas para establecer si el acusado es o no responsable de la muerte del otro joven, ocurrida en septiembre de 2024. Abarzúa llegará con prisión preventiva hasta ese momento porque hoy se prorrogó la medida debido a que vencía el sábado 3 de este mes.

La Oficina Judicial de Cutral Co confirmó que el juicio por el crimen de Luciano Hernandorena empezará el 2 de junio y se extenderá hasta el 6 de ese mismo mes, en la sala 2. A esta instancia llega como único imputado Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa, quien está acusado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en un hecho ocurrido en la madrugada del 1 de septiembre de 2024, en una fiesta sin autorización y que se desarrollaba en la zona semirrural de Colonia 2 de abril, en Cutral Co.

Este martes, Abarzúa participó de la audiencia que solicitó la fiscalía ante el vencimiento de la prisión preventiva que cumple desde el 3 de septiembre del año pasado. El fiscal jefe, Gastón Liotard, le solicitó al juez de Garantías, Lisandro Borgonovo la prórroga de la prisión preventiva por cuatro meses más.

En sus fundamentos, Liotard explicó que persisten tanto los riesgos de entorpecimiento de la investigación, como el de fuga. A lo largo de todo este tiempo en que se produjo el crimen hasta ahora, Liotard indicó que hubo seis audiencias de las que participaron once magistrados.

«Se potencian los riesgos«, fundamentó el titular de la fiscalía única porque ya se tiene la fecha de juicio. Consideró que es prioritario asegurar la libertad de las y los testigos que declararán en las audiencias. Recordó que la investigación todavía no supera el año -se cumplirá en septiembre- y que con la celebración del juicio que tiene una pena en expectativa mínima de 11 años, se mantiene el riesgo de fuga.

Desde la familia de la víctima, el abogado que representa a la querella, César Omar Pérez, acompañó la solicitud fiscal. «Los argumentos son válidos y contundentes», dijo al juez Borgonovo.

En tanto, Abarzúa, a través de su defensora particular, Melina Pozzer, rechazó la continuidad de la prisión preventiva. Sostuvo que no se ha brindado información actualizada del comportamiento de su defendido. Planteó que el riesgo de fuga se fundamentó por la rueda de reconocimiento que iba a realizarse y que finalmente no se hizo.

«Proponemos, en todo caso, que sea prisión domiciliaria y la aplicación de medidas de impedimento de contacto total y concreto hacia todos los testigos convocados para declarar en juicio», subrayó Pozzer.

Luego de escuchar a todas las partes, el juez Borgonovo resolvió darles la razón a la fiscalía y querella tanto con la prisión preventiva como en el tiempo pedido. El magistrado que estuvo en la mayoría de las audiencias de este tipo de medidas, aclaró que existe proporcionalidad y progresividad.

El juez de Garantías indicó que la primera vez que dispuso la prisión preventiva lo hizo por un tiempo menor al solicitado por los acusadores. Y que se ve modificando conforme avanzaba la investigación. Rechazó la petición de la defensora particular y dispuso que hasta el 3 de septiembre esté detenido. En el caso eventual que tras el juicio Abarzúa no sea encontrado responsable del crimen de Hernandorena, se modificará esta condición.