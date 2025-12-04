Explosión de la destilería NAO: un acusado donará $4 millones a bomberos y hará 144 horas en un comedor

El gerente general de la refinería New American Oil -NAO- que explotó y se incendió cumplirá 144 horas de tareas comunitarias y donará $ 4 millones, repartidos en los cuarteles de bomberos que se desempeñaron en las tareas de extinción. Estas medidas fueron aprobadas por el juez de Garantías, Ignacio Pombo porque el imputado accedió a la suspensión de juicio a prueba. A raíz del hecho hubo tres empleados muertos: Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara, en septiembre de 2022.

El juez de Garantías, Ignacio Pombo autorizó las pautas de la suspensión de juicio a prueba que deberá cumplir, Rodrigo Arias, quien era el gerente general de la destilería NAO, el pasado 22 de septiembre de 2022, cuando se produjo la explosión e incendio. Está acusado por el delito de estrago culposo, agravado por el resultado.

En este caso, el gerente, accedió a la probation, a pesar de la oposición que plantearon tanto la fiscalía única, a través de su titular, Gastón Liotard, como de las querellas, representados por sus abogados Lucas Dumigual, por la familia Jara; y Gabriel Contrera y Laila Herrera, por Herrera.

Si bien en una audiencia que se hizo el 28 de julio, cuando se solicitó el acceso a la suspensión de juicio a prueba, fue rechazada por el juez de Garantías Diego Chavarría Ruiz; esa decisión fue revocada por un tribunal de Impugnación, el 27 de agosto de este año. Además el Tribunal Superior de Justicia ratificó la probation.

Lo que restaba era establecer las pautas a cumplir por Arias. La audiencia se hizo vía zoom. En este sentido, Juan Manuel Coto, abogado defensor del gerente, explicó ante el juez Pombo y las partes acusadoras, el ofrecimiento de una serie de reglas de conducta por el plazo de un año y medio.

A su turno, el fiscal jefe Liotard acordó en que «la concesión de la suspensión de juicio a prueba está firme», y agregó que hubo convernsaciones entre la fiscalía y la querella, en las que se «prestó conformidad en el plazo, el modo y los montos propuestos» por el abogado defensor.

Luego, el abogado de la familia Herrera, Contrera, detalló que la probation «fue resistida por las partes acusadoras y desde la perspectiva de la familia, no era la salida que se pretendía». Contrera refirió que se llegó a la audiencia como consecuencia de lo resuelto por el tribunal de Impugnación y confirmado por el TSJ.

«Vemos que estas condiciones, en alguna medida, superadoras a las que se litigaron durante el control de acusación, más allá de la insuficiencia que representan como salida a los ojos de las víctimas», acotó. sin embargo, no hicieron objeciones.

Después de escuchar a las partes y al propio Arias, a quien el juez Pombo le consultó si estaba en condiciones de cumplirlas, resolvió.

«Esta suspensión no implica el fin del proceso sino la suspensión por un período de tiempo y tiene que cumplir las reglas de conducta por un año y seis meses», dijo Pombo. El magistrado también le preguntó si conocía el comedor Juntos vamos por más, propuesto para cumplir las tareas comunitarias.

Fialmente, el juez Pombo resolvió que tendrá que someterse a un control cuatrimestral de la Dirección de Población Judicializada; mantendrá el domicilio que brindó en provincia de Buenos Aires; no abusará de bebidas alcohólicas ni consumirá estupefacientes; realizará trabajo comunitario por un plazo de ocho horas mensuales y 144 horas, en total.

Además, donará en concepto de reparación social –porque en el ámbito civil las familias de las víctimas ya recibieron una reparación- un total $4 millones en cuatro cuotas, destinados a los cuarteles de bomberos de Plaza Huincul, Cutral Co, Neuquén, Centenario y Plottier; y por último se abstendrá de tener cualquier tipo de contacto con familiares de las víctimas.

Los demás imputados

Los demás imputados en la explosión e incendio de la destilería situada en Plaza Huincul son cinco y serán juzgados por un tribunal colegiado. Se les endilga el delito de estrago doloso en su forma agravada por el resultado muerte. Un sexto imputado resultó sobreseído en julio pasado.

Entre quienes irán a juicio figuran el jefe de planta, Guido Torti; Silvio Saibene, jefe de mantenimiento; licenciada en Seguridad e Higiene contratada por NAO, Gimena Brillo; Alfredo Eduardo Novaro, eauditor externo de NAO -todos defendidos por Coto-; y la técnica en Seguridad e Higiene, Natalia González, que cuenta con la asistencia del defensor oficial, Diego Simonelli.