Frenaron el traslado de más de un centenar de presos hacia la cárcel de Senillosa

La cárcel de Senillosa está al máximo de su capacidad con 404 internos federales en sus instalaciones, debido a que hay dos módulos de la unidad que no están en condiciones de recibir internos por falta de infraestructura.

El aviso del arribo a Senillosa de más 150 detenidos desde otras cárceles, activó la alarma en el fuero federal debido a que el establecimiento ( U5) no tiene servicios en dos de los sectores: “hay albañiles terminando tareas, no tiene electricidad, no hay camas ni mesas”, se describió.

Del total del predio que la provincia entregó a la Nación, sólo 2 módulos están en pleno funcionamiento como unidad carcelaria. La otra mitad no tiene servicios y requiere de una inversión millonaria.

Por otra parte, el lugar en el que están alojados los presos federales -módulos I y II- no tiene calefacción o los equipos de calefacción no funcionan. Los defensores federales interpusieron ante el juzgado federal una cautelar para resolver las deficiencias en el sector habitado.

El uso de sólo la mitad de la cárcel nueva se conoció por un dictámen del juez federal Guillermo Villanueva, que hizo lugar a una medida cautelar solicitada por las defensorías federales, con adhesión de la Procuración de la Nación e inclusive de la Fiscalía Federal 2.

La alarma se encendió con un comunicación del Servicio Penitenciario Federal que informó el traslado de más de 150 internos de diferentes provincias y causas a Neuquén.

“Se resuelve fijar u máximo de internos a alojar en el complejo penitenciario federal V de 404, únicamente en los módulos y pabellones habilitados a la fecha”, determinó Villanueva.

El juez agregó “disponer que los módulos 3 y 4 no podrán ser utilizados para alojar internos hasta tanto éste tribunal así lo disponga”,

El oficio llegó el 18 de mayo pasado desde el Servicio Penitenciario Federal con un planteo de inminencia de alojamiento de casi 160 presos -ante una necesidad de resolver problemas de hacinamiento en otras unidades- pero se encontró con la resitencia de los funcionarios de Justicia que advitieron que sólo la mitad de la cárcel de Senillosa que fue transferida a Nación, está en condiciones de recibir esa población.

Villanueva no resolvió aún el habeas corpus, sí dispuso que no se alojen más personas de las que habitan la U5 hasta ahora, y que antes de cualquier traslado, el director del complejo penitenciario elabore un listado con las obras pendientes en el módulo 3.

Se solicitó que “el servicio penitenciario se comprometa a no enviar internos hasta que el juzgado lo autorice, sin perjuicio de que se deben monitorear las obras, previo ingreso”.

Otro alerta para jueces, defensores y fiscales fue que en el módulo con mayor avance, se pretendía disponer 7 presos en celdas preparadas para 4.

“Se solicita que se informen los metros cuadrados de cada una de las celdas, ya que no entrarían 7 internos por celda de acuerdo a los stándares mínimos que hablan de 6 metro cuadrados por interno”, se especificó.