Golpe al narcomenudeo en el centro de Neuquén: caen kioscos narcos en Zapala y Mariano Moreno

La droga en Neuquén, no descansa. No existen horarios ni límites geográficos para las organizaciones que venden en minoría cocaína y marihuana. Dos operativos concretados por la división Antinarcóticos de Zapala durante el fin de semana y que no estaban vinculados, dan cuenta de esto.

El primer allanamiento fue el viernes 4 de octubre en Zapala. La denuncia había sido realizada por los propios vecinos en la aplicación «Neuquén te cuida». En el lugar se logró dar con el sujeto identificado por las familias del sector como el vendedor de droga, pero además se tomó conocimiento de la participación de otro hombre que repartía las sustancias bajo la modalidad delivery.

En el lugar se secuestraron 23 gramos de cocaína lista para ser entregada y 15 gramos de marihuana. Además, se retuvo una suma cercana al millón de pesos, en efectivo.

Marihuana encontrada en el domicilio de Zapala

Uno de los hombres fue demorado en la locación y el otro es intensamente buscado.

La división de Antinarcóticos además, tomó participación de otro operativo el día sábado 5 de octubre en Mariano Moreno. El comisario inspector y coordinador de antinarcóticos zona interior, Guillermo Soto, confirmó ambos trabajos.

«En Mariano Moreno se dio luego de un trabajo de un buen tiempo con un sujeto que vendía drogas, en el lugar se secuestraron 87 gramos de marihuana y 900 mil pesos en efectivo», detalló.

Soto tiene a cargo varias jurisdicciones, incluyendo Andacollo donde hace unos días se dio con 207 gramos de cocaína, 1.109 kilos de marihuana, dos celulares y más de 70 mil pesos en efectivo.

En todos los casos, los demorados quedaron vinculados a causas penales bajo la ley de Estupefacientes.