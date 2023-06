Iba a trabajar y le robaron su moto a punta de pistola en Cipolletti

Este miércoles durante la madrugada se registró un violento hecho de inseguridad en Cipolletti. Un hombre sufrió el robo de su moto a punta de pistola cuando se estaba preparando para ir a trabajar en el barrio Villarino. La víctima ya realizó la denuncia.

Según comentó Daniel, la víctima, este miércoles alrededor de las 6 de la mañana estaba por ir a trabajar cuando lo abordaron dos hombres.

«Iba saliendo para trabajar, cuando salgo había un pibe sentado como en un escalón en el centro de jubilados y vi que no habia nadie más cerca. Cuando cerré el portón con candados, se ve que escuchó y ahí vino, además apareció otro que estaba escondido«, describió.

La moto que robaron a punta de pistola en Cipolletti. Foto: Gentileza.

Explicó que el robo se dio cuando se subió a su rodado: «Cuando me subo a la moto, me agarró de atrás y me empezo a pegar, me dio por todos lados con el arma que tenía, andaba con un revólver y me pegaba con la culata«, lamentó Daniel.

Y agregó cuál fue el trayecto que utilizaron para escapar: «Se subieron y se fueron, agarraron por Manuel Estrada y Falucho para el lado del hospital«.

Aseguró que ya realizó la denuncia en la Comisaría N°24.

«Me estoy fijando en las cámaras, me están ayudando los vecinos para armar como un rompecabezas y ver para dónde se fueron», explicó.

A punta de pistola robaron en un Pago Fácil de Fernández Oro

Dos jóvenes ingresaron un establecimiento céntrico de pagos de la ciudad y robaron una importante suma de dinero. Según explicó la dueña, ingresaron con armas de fuego.

El robo ocurrió cerca de las 14 de este jueves cuando el local estaba por cerrar la atención al público. El Pago Fácil está ubicado en calle Roca 573.

«Dame toda la plata, ponela en la mochila«, fue la amenaza que realizaron los dos joventes durante el asalto.

Explicaron que durante el robo, estaba presente una cliente realizando el pago de sus facturas.

Los delincuentes huyeron del lugar en una moto y se llevaron gran cantidad de dinero, según explicó la damnificada.