Imputan al séptimo miembro de la banda que robó dos veces en Allen y que también integraba un policía

Este mediodía se formularon cargos a un hombre señalado como coautor de dos robos ocurridos en la localidad de Allen en enero de este año, en un galpón y una chacra. El imputado integra la banda de la que también participó un policía y bombero del cuartel de esa ciudad.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el primer hecho se produjo en “un galpón de empaque, durante la madrugada del 22 de enero pasado, entre las 2 y las 3 am, cuando un grupo compuesto por varias personas ya imputadas, junto al hombre hoy señalado, ingresaron al predio cortando el cerco perimetral”. Se acercaron a la garita del sereno y lo redujeron atándole las manos, “de está manera perpetraron el delito”, describió el fiscal del caso.

La fiscalía calificó como “robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada”. Al hombre se lo señala como coautor del mismo.

La denuncia del damnificado detalla los bienes sustraídos. Además, la evidencia incluye, entre otros elementos el acta de procedimiento de la Comisaría Sexta de Allen, croquis del lugar, entrevistas a los denunciantes, secuestros de material biológico, intervenciones telefónicas, allanamientos, un video en el que se observa al imputado usando una amoladora para cortar una caja fuerte, informes de la Brigada de Investigaciones de Allen, filmaciones facilitadas por la empresa.

De esta manera, el imputado sería la séptima persona que se encuentra con causa penal en su contra en el marco de este legajo fiscal.

El segundo hecho imputado fue el robo en una chacra, el día de pago a los empleados, el 27 de enero de este año, a las 18:12 aproximadamente, “cuando un grupo de personas, entre ellas el hoy imputado, ingresó en un auto Suzuki Fun rojo sin chapa patente. Amenazaron a los empleados con armas de fuego, advirtiendo que los matarían si los miraban. También amenazaron al dueño, exigiéndole el dinero que estaba destinado a pagar a los empleados, y sustrajeron una llave de una camioneta Hilux”, explicó la fiscalía.

Este hecho fue calificado como “robo doblemente agravado por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada”.

Entre la evidencia mencionada se encuentra la denuncia de la víctima, las declaraciones de varios empleados de la chacra, conversaciones entre los imputados donde se indicaban lugares, participantes, y demás detalles del hecho, los informes de la Brigada de Investigaciones, entre otra prueba.

La defensa particular argumentó que por una cuestión de estrategia su asistido no prestaría declaración en este momento, y no se opuso a los hechos descriptos ni a la calificación legal esgrimida.

Finalmente, la jueza de Garantías interviniente este lunes al mediodía tuvo por formulados los cargos contra el hombre tal lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal.