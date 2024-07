Joven asesinado en Viedma, durante la Copa América: identificaron a un sospechoso, ¿cómo sigue la causa?

El crimen del joven de 17 años asesinado durante la final de la Copa América en Viedma sumó este miércoles un nuevo capítulo. Según confirmó el Ministerio Público Fiscal (MPF), se logró identificar a un presunto sospechoso. Se trata de un adolescente, por lo que «es no punible».

Tras una serie de allanamientos, se dio con el dato de la posible participación de este joven. Al tomar conocimiento de las sospechas en su contra, el presunto autor se presentó de forma voluntaria ante las autoridades, ante lo cual se certificó su edad.

Fue allí cuando las autoridades le dio intervención a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), para que se interiorice en el caso e inicia las actuaciones correspondientes.

El hecho investigado sucedió el domingo a las 22:40 aproximadamente, cuando la víctima sufrió un disparo de arma de fuego en la zona intercostal derecha que lo hirió de gravedad. Ese ataque, ocurrido en el barrio Lavalle, desencadenó el deceso de la víctima, que fue corroborado por el hospital local.

La investigación contó con numerosas declaraciones testimoniales y la intervención de la comisaría n° 38 de Viedma, de la Brigada de Investigaciones, el Gabinete de Criminalística, el Cuerpo de Investigación Forense del Poder Judicial y la fiscalía en turno.

Joven asesinado en Viedma, durante la Copa América: cómo sigue la causa

La teoría del caso de la fiscalía indica la posible participación de otra persona en el crimen que aun no ha podido ser identificada. Si las medidas en curso resultan positivas y se logra conocer de quien se trata, también deberá constarse la edad y si se trata de una persona punible o no.

También se deberá determinar el grado de participación y la acción que cada uno de los sospechosos habría realizado para contribuir al hecho.

Joven asesinado en Viedma, durante la Copa América: por qué se habla inimputabilidad

Cuando un joven de menos de 16 años comete un delito se aplica la ley n° 22.278. Allí se contempla que no son punibles —es decir, que no pueden ser condenados— aquellas personas que no hayan cumplido dieciséis años de edad.

La normativa también prevé que quienes tienen entre 16 y 18 años, sólo pueden ser investigados y sancionados por aquellos delitos que prevén penas que superen los dos años de prisión.

Es sumamente importante destacar que la legislación vigente prohíbe difundir información o datos que permita identificar tanto a las víctimas como a los niños a quienes se les atribuya un delito.