Para la APDH no tiene explicación la muerte del hombre en la comisaría 45 de Cipolletti

La Junta Promotora Alto Valle de Río Negro de laAsamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) repudió los hechos sucedidos en la comisaría 45 de Cipolletti, que tuvieron como consecuencia la muerte de Jorge Gatica, un hombre que fue demorado por averiguación de antecedentes.

Desde la Junta Promotora Alto Valle de Río Negro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos manifestaron que no es el primer caso que acompañan. “Hemos visto varios casos de violencia institucional. Es muy llamativo que un hombre detenido en dos horas resulte muerto, y según la familia y el abogado querellante salió en perfectas condiciones de su domicilio».

Manifestaron que una muerte así no tiene explicación. «Según la policía, que su tarea debe ser prevenir, no reprimir, este hombre fue detenido por averiguación de antecedentes. No sabemos cuáles son los antecedentes, pero cualquiera haya sido, esta muerte no tiene explicación”, aseguraron.

“La autopsia mostró que tenía golpes desde los pies a la cabeza, hemorragia interna, moretones por todo el cuerpo. Estos son algunos de los resultados. Intervenimos desde la asamblea para repudiar esto dado que nos parece que cualquier persona pese a sus antecedentes y si tiene o no condena tiene derecho a un juicio sano” aseguró Ricardo Sepulveda, integrante de la APDH en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO.

Desde la Junta se refirieron a los crímenes de lesa humanidad que acontecieron durante la última dictadura militar del país entre 1976 y 1983.

Manifestaron, “en un país donde los genocidas que desaparecieron 30 mil personas tuvieron un juicio justo, debemos exigir que la misma acción se cumpla para cada uno de los detenidos, demorados, por el motivo que sea. Exigimos como organismo de Derechos Humanos, la investigación a fondo del tema. Y que se haga justicia”, expresaron en un comunicado.

Qué es la violencia institucional

Ricardo Sepulveda, integrante de la Junta Promotora Alto Valle de Río Negro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) habló en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO para explicar qué se considera violencia institucional.

«La violencia institucional se da cuando la policía, que tiene como función principal prevenir, lo que hace es reprimir, en la vía pública o en instituciones como la cárcel, penitenciaria, patrullero. Esto se da muy comunmente por que los casos se tornan personales y no institucionales. El abuso de la autoridad es el problema» expresó Sepulveda.

Además manifestó que desde APDH estan en comunicación con la policía y la fiscalia para ver cómo están investigando el hecho. «Nosotros pedimos que se detecten los culpables y sean apartados de su cargo y sean enjuiciados. No podemos permitir tener este tipo de personas caminando por las calles con el rol de cuidar, pero que reprimen» declararon.

En el último año la APDH intervino en seis casos de violencia institucional en Cipolletti. «Cuando nos enteramos de un caso asi podemos ir a solicitar por ejemplo ingresar a la cárcel, visitar al afectado, pedir información sobre el caso y ser una especie de veedores. Trabajamos con la justicia para prevenir la violencia institucional y erradicarla» explicó Sepulveda.

Cómo contactarse con la APDH

Quienes quieran solicitar la asistencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos o denunciar un caso de violación de derechos humanos pueden buscarlos en sus redes sociales como «APDH Alto Valle».

«Nosotros tomamos acciones sobre el hecho, somos militantes de los derechos humanos. Buscamos los abogados necesarios para cada situación y asesoramos a las familias» expresaron.

Escuchá a Ricardo Sepulveda en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.