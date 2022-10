La Asociación de Productores del Alto Valle comparte preocupación por la inseguridad

El presidente de la Asociación de Productores del Alto Valle (APAV), Martín Rodríguez sostuvo que la entidad comparte la preocupación por los hechos de inseguridad que afectan a los chacareros de la zona, y aseguró que no firmó un comunicado en el que se respalda a la ministra de seguridad de Río Negro, Betiana Minor.

Rodríguez remarcó que la problemática de la inseguridad fue tratada en una reunión en la que participaron integrantes de la asociación, donde un grupo propuso manifestar el apoyo a la ministra de Seguridad, aunque la propuesta no fue respaldada por el grueso de los dirigentes de APAV.

El tema fue abordado a partir del pedido de renuncia de la ministra que impulsaron las cámaras de Productores, la de Comercio, el Consorcio de Riego y Drenaje de Regina, junto a la Sociedad Rural de Chichinales. El documento, en el que expresaron su preocupación por la inseguridad que afecta a los productores, fue entregado al intendente de Regina, Marcelo Orazi, a concejales y al subsecretario de Fruticultura, Pablo de Azevedo.

Tras la posición fijada por las entidades del Alto Valle Este, trascendió un documento elaborado por APAV, en que la manifestaron una posición contraria y el respaldo a Minor.

“Ese documento yo no lo firmé, mi firma no está seguro”, sostuvo Rodríguez que preside la APAV, al tiempo que aclaró que “tal vez algún integrante lo hizo en forma individual. El tema se discutió, se habló. Personalmente desde un principio no compartí esa postura, al igual que otros integrantes de la asociación que está integrada por productores de distintas ciudades del Alto Valle”.

Por otra parte insistió que “la preocupación por la inseguridad es compartida por todos, los robos están a la orden del día; estamos en contra de que haya tanto nivel de inseguridad en las chacras, al igual que estamos preocupados por otros temas que han sido planteados a distintos niveles, pero sin lograr hasta ahora ningún tipo de respuesta”.