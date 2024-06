Le robaron 16 motos a un mecánico de Roca y salió a recuperarlas: «Me pelaron el taller»

Un mecánico del barrio Quinta 25 sufrió un increíble robo en su taller. Delincuentes irrumpieron el lugar y sustrajeron un total de 16 motocicletas, herramientas y objetos de valor. Diego González, la víctima del hecho no se detuvo y salió a buscarlas. «Recuperamos 8 y seguimos buscando», dijo a Diario RÍO NEGRO. Qué pasó y cómo logró dar con los vehículos robados, en conjunto con efectivos de la policía.

«Estamos recuperando algunas motos», dijo González, esta mañana en pleno operativo policial. El hecho ocurrió esta mañana, cuando fueron a buscarlo a su casa con la peor noticia: le habían saqueado el taller mecánico.

«A mi me fueron a buscar a las 6 de la mañana y me dijeron que me habían entrado en el taller. Sacaron las cajas de tubos, de llaves y 16 motos. Nos robaron 16 motos, me pelaron el taller», explicó.

A partir de esa situación, González aclaró que salió a caminar y a seguir huellas de lo que pudo haber sido un robo perfectamente efectuado. «Salimos a recorrer el barrio cuando ya había aclarado y encontramos cinco motos tiradas en el zanjón de Quinta 25«, dijo.

«Recién recuperamos dos más, que estaban en una casa y ahora estamos yendo a otra casa que es donde supuestamente están las demás motos», completó el trabajador, esperanzado de poder recuperar las motos de sus clientes.

El procedimiento lo tuvo como protagonista, en conjunto con la policía. Las motos, que estaban adentro del taller asaltados, eran de los habituales clientes que tiene González. En su mayoría, se trataron de rodados de 110 cilindradas, aunque también poseía otras de 150 y 200.

En conjunto con la policía, el mecánico de Roca recuperó varias motos que fueron robadas de su taller. Foto Juan Thomes.

Según comentó el mecánico, una vecina fue quien pudo dar aviso a la policía. «Cuando yo llegué ahí estaban los tres candados rotos. Me tiraron abajo la puerta y sacaron todo», comentó González, lamentando el triste hecho.

A través del procedimiento, pudieron recuperar 8 motos pero aún les faltan dar con otras 8 vehículos. «Ya sabemos dónde pueden estar las motos y queremos decirle a la gente tenga cuidado», cerró la víctima del robo.