Los motivos del secuestro de un colectivo de pasajeros en la zona de Idevi

Secuestraron un colectivo de pasajeros de la zona de Idevi por graves irregularidades, tras un trabajo que fue articulado entre la Policía de Río Negro y la Secretaría de Transporte.

Según se detalló, el operativo de fiscalización se realizó en un camino cercano a la localidad de San Javier, sector en el que se movilizan muchos trabajadores rurales que se desempeñan en la cosecha de cebolla.

Fuentes consultadas indicaron que este tipo de vehículos es usado para el transporte de trabajadores en las chacras de esa zona.

Además, se constató que el vehículo era reincidente y no estaba habilitado para ofrecer el servicio de pasajeros. Por otra parte, carecía de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y entre otras faltas graves presenta deficiencias en la carrocería.

Según explicaron, estos operativos se desarrollan para resguardar la integridad de las personas que viajan en los medios de transporte, como así también de terceros que circulan en el sector.

La semana pasada el Cuerpo de Seguridad Vial había secuestrado un camión en la entrada de Viedma, que transportaba cebollas desde Guardia Mitre con destino a Chaco.

También presentó graves irregularidades y entre ellas el conductor no tenía licencia para conducir y el rodado no tenía seguro. Además, el acoplado no contaba con la habilitación otorgada por la Revisión Técnica Obligatoria.