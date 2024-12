Murió la mujer que había sido prendida fuego por su hermano en Neuquén: el caso que conmocionó

La mujer atacada por su hermano en Neuquén murió, aunque por causas no relacionadas al ataque.

La mujer que fue prendida fuego por su hermano en una vivienda del barrio Islas Malvinas, en Neuquén, murió este fin de semana en el hospital Castro Rendón, donde permanecía internada desde el violento episodio del 28 de agosto.

Según informaron fuentes judiciales a Diario RÍO NEGRO, la causa de su fallecimiento no está relacionada con las lesiones sufridas en el ataque, sino con un cáncer que padecía. Por el momento, no se contempla reformular cargos contra su hermano, quien sigue siendo investigado por el brutal hecho.

Un ataque que conmocionó a Neuquén

El violento suceso ocurrió en la calle Batilana al 415, tras una discusión por una herencia familiar. Según relató el comisario Cristian Cuevas, el conflicto entre los hermanos era de larga data. Durante la pelea, el agresor arrojó líquido inflamable a su hermana y a su sobrina de 30 años, y luego les prendió fuego.

Sin cambios en la causa

Aunque la mujer ya no está con vida, la justicia aún no modificó los cargos iniciales, dado que la muerte no está vinculada directamente al ataque. Este caso sigue generando consternación en la comunidad de Neuquén.

