Narcopolicias: «No soy el Chapo Guzmán y esto parece una película de Steven Spielberg»

En la audiencia de lectura de las acusaciones que se realizó en la causa que investiga a un grupo de policías y expolicias de Neuquén por narcotráfico, declaró hoy Omar Andrés Assef, sindicado como supuesto líder de la organización. En su declaración confesó que vendía cocaína, que se relacionaba con civiles para «agrandar el negocio» y que tenía un vínculo de colaboración mutua con comisarios y oficiales de la fuerza provincia. Sin embargo, minimizó todo. «Lo hacen ver como si yo fuera el Chapo Guzmán, como si esto fuera una película pero no fue así. Yo solo vendía para solventar mis gastos y mis adicciones», aseguró.

Assef se sentó dispuesto a declarar y a responder todas las preguntas del fiscal. «Estoy arrepentido de lo que está pasando y quiero colaborar con el tribunal. Estoy escuchando lo que están diciendo de mi y de mi gente, parece como si yo fuera el Chapo Guzmán, el jefe de una asociación ilícita tremenda. Esto no es acorde a la realidad«, comenzó el supuesto líder de la banda narco.

Y continuó: «Me junte con algunas personas, improvisé para vender cocaína, pero los policías no eran empleados míos, yo era informante de ellos porque yo fui policía«. Paso seguido reconoció que con algunos efectivos que hoy están también vinculados a la causa se pasaban información mutuamente. Una de las acusaciones, era que a cambio de cocaína o dinero, algunos integrantes de la policía le entregaban a Assef datos certeros sobre allanamientos, investigaciones sobre tráfico de estupefacientes que se habían iniciado o posibles allanamientos.

Otras de los hechos que confirmó en su declaración siempre enreverada fue que con el comisario Miguel Ángel Muñoz, jefe de la comisaría 18 (acusado en la causa), si bien solo «nos mensajeábamos de vez en cuando», tenían una relación de favores. Según Assef le solicitaba a Muñoz realizar allanamientos en «kioscos» de otros narcos para quedarse él con el territorio. «Lo audios con Muñoz si son ciertos porque yo le pasaba datos. Le pedía que le hiciera un allanamiento como para sacármelo del lugar porque yo quería vender ahí», dijo. Siempre finalizó con frases como «pero era eso nada más, ustedes lo hacen ver como una película de Steven Spielberg, pero no es así. Solo vendía unos pocos gramos para solventar mi adicción».

Assef confirmó la existencia de «bunker» en calles Tierra del Fuego y Pasaje Currilipi, pero aseguró no haber ido nunca por allí. Según el, allí estaban algunos «chicos del barrio que eran manejables que yo les daba unos gramos de cocaína para que la vendieran y ellos me daban dinero».

Durante la audiencia quedó reflejado en la declaración de Assef que tuvo una participación en los hechos que se investigan aunque siempre insistió en que no se trató de una organización ilicíta. Cuando el fiscal le recordó las escuchas telefónicas que lo involucran en conservaciones con policías y en las que se hablaba de «fraccionar», «hacerles algo» o «pagar los parientes», el expolicía dijo «usted no lo va a entender porque no es delincuente, pero eso es el vocabulario que se utiliza en la delincuencia pero no quiere decir que seamos narcotraficantes. Cuando se escucha fraccionar quiere decir que fraccionábamos los autos, porque yo me dedico a la compra y venta de autos y a veces los deshuesamos (sic) para venderlos»

En otros pasajes de su exposición se le escucharon frases como: «En esos lugares para triunfar había que estar bien con la policía, pero en realidad nunca funciona. Yo iba de vez en cuando a joder nada más», en relación a los kioscos de venta de estupefacientes que fueron allanados. «No me acuerdo, habría que ver mi voz porque puedo haber estado borracho o drogado, porque si presta atención mi voz está cambiada y eso me pasa cuando consumía cocaína o alcohol», respondió cuando el fiscal le recordó algunas charlas telefónicas donde acordaba con otros miembros de la banda, algún intercambio.

Esta banda esta acusada de formar parte de una organización ilícita que se dedicaba fundamentalmente a la comercialización y distribución de estupefacientes, principalmente clorhidrato de cocaína. Según la acusación de la fiscalía funcionó en la ciudad de Neuquén “al menos entre el 24 de junio de 2019 y el 3 de diciembre de 2020”.