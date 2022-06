No hay avances en la investigación por el caso del perro baleado en Cipolletti

La familia del perro baleado hace unos días realizó una denuncia en una comisaría de Cipolletti. Hoy Mariana, la dueña de Neron confirmó que no hubo avances en la investigación y que durante la necropsia realizada el lunes no pudieron encontrar la bala.

La familia denunció que dos hombres que transitaban por la calle en bicicleta mataron a su perro de un disparo. Hace unos días la fiscalía y la abogada protectora de animales habían solicitado que la familia realizará la denuncia para que puedan intervenir.

Además, le informaron que durante la mañana del lunes le realizarían una autopsia al perro para identificar el calibre de la bala. Hoy la dueña del cachorro explicó que «no lograron encontrar el proyectil, el perro tenía un solo orificio por lo que la bala no salió del cuerpo. Hasta el momento no hay avances, no sé qué va a pasar».

El hecho ocurrió el miércoles 8 de junio en la calle Jorge Newbery de Cipolletti. El personal de la brigada de investigaciones y el Ministerio Público Fiscal investigan el caso.