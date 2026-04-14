Emily in Paris se muda a Grecia y Mónaco: todo lo que se sabe de la nueva temporada

La serie Emily in Paris, uno de los fenómenos globales de Netflix, ya prepara su próxima temporada y todo indica que habrá un giro importante: la historia dejará parcialmente París para trasladarse a nuevos destinos europeos como Grecia y Mónaco.

Según adelantaron medios internacionales como Variety y Deadline, la producción busca renovar la narrativa y expandir el universo del personaje de Emily Cooper, interpretado por Lily Collins.

Nuevos destinos: por qué la serie se muda de París

Después de varias temporadas centradas en la capital francesa, los creadores decidieron dar un paso más allá.

La idea es mostrar a Emily en nuevos escenarios que combinan:

Lujo y lifestyle europeo (Mónaco)

(Mónaco) Paisajes mediterráneos y cultura (Grecia)

Estos destinos no solo aportan una estética diferente, sino que también abren la puerta a nuevas historias, conflictos y personajes.

Cómo impacta el cambio en la trama

El traslado de locaciones no será solo visual.

Según reportes de Deadline, la nueva temporada explorará una etapa distinta en la vida de Emily:

Nuevos desafíos profesionales

Cambios en sus relaciones personales

Mayor exposición en entornos internacionales

Esto marcaría una evolución del personaje, que pasaría de ser una extranjera en París a una figura más global.

El elenco ya siente el cambio

El cambio de locaciones también impacta en el elenco.

Algunos actores deberán adaptarse a nuevos rodajes fuera de Francia, mientras que otros podrían tener menos presencia dependiendo del rumbo de la historia.

Según trascendió en medios como Variety, este movimiento genera expectativas pero también cierta incertidumbre dentro del equipo.

Qué pasará con los personajes clásicos

Uno de los grandes interrogantes es qué ocurrirá con los personajes que marcaron la serie desde el inicio:

Gabriel

Camille

Sylvie

Si bien no hay confirmaciones oficiales, se espera que algunos mantengan su rol, aunque con menor protagonismo si la historia se expande fuera de París.

Cuándo se estrena la nueva temporada

Por el momento, Netflix no confirmó una fecha exacta de estreno para la próxima temporada.

Sin embargo, siguiendo el calendario habitual de la serie, se estima que podría llegar entre finales de 2026 y principios de 2027.

Un cambio clave para el futuro de la serie

La decisión de mover parte de la historia a Grecia y Mónaco responde a una necesidad clara: mantener el interés del público.

Después de varias temporadas con una fórmula similar, la serie apuesta por:

Nuevas locaciones

Más dinamismo en la historia

Una Emily más madura y global

Con este giro, Emily in Paris busca reinventarse sin perder su esencia.