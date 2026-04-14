Ugo Carabelli derrotó a Khachanov en Barcelona y consiguió el mejor triunfo de su carrera

Ugo Carabelli mostró un gran nivel y dejó afuera a uno de los candidatos al título.

Este martes se cierra la primera ronda del ATP 500 de Barcelona y cuatro argentinos saltarán a la cancha. El primero en salir a la arcilla fue Camilo Ugo Carabelli (64°), que obtuvo el mejor triunfo de su carrera tras derrotar al ruso Karen Khachanov (14°). Fue 6-3 y 6-4 en una hora y 13 minutos, en lo que significó su primera victoria ante un jugador del top 20.

La diferencia en la primera manga fue en el segundo game, cuando el Brujo aprovechó la única oportunidad de quiebre del set y se puso arriba en el marcador. Luego, con un gran servicio mantuvo la ventaja y se llevó la manga.

Ya en el segundo, el desarrollo fue similar. No hubo chances de break hasta el noveno juego, donde el argentino tuvo triple break point y logró colocarse 5-4 y sacar para partido. En el game siguiente, Ugo Carabelli no dejó pasar su primer match point y selló la victoria.

Es la primer alegría ante un jugador top 20: acumulaba 10 derrotas consecutivas contra tenistas con este ranking. De esta forma, avanzó a octavos de final donde se medirá contra el español Rafael Jodar (55°). Será el segundo enfrentamiento entre ambos, ya que se vieron las caras hace unos días en Marrakech, con triunfo para el europeo.

El que no corrió la misma suerte fue Sebastián Báez, que cayó en tres sets frente al checo Machac y quedó eliminado. Los otros argentinos que participarán de Barcelona son Juan Manuel Cerúndolo, que debutará en el torneo ante el estadounidense Nakashima, y Mariano Navone, que se verá las caras contra el ruso Rublev.

Tomás Etcheverry ya avanzó a segunda ronda y jugará en esta instancia este miércoles contra el portugués Nuno Borges.

Alcaraz arrancó con el pie derecho

Luego de caer en la final del Masters 1000 de Montecarlo y perder el número 1 del mundo ante Jannik Sinner, el español Carlos Alcaraz debutó con un sólido triunfo en Barcelona.

El máximo candidato al título comenzó su camino con victoria por 6-4 y 6-2 sobre el finlandés Virtanen. Fue un partido incómodo para el tenista de 22 años, que sintió molestias físicas en el final del primer set pero igualmente pudo cerrar el partido. Cabe destacar que solo pasaron 48 horas de la definición en el Principado.

En su tierra, Alcaraz quiere volver al reinado del tenis.

En los octavos de final se verá las caras contra el checo Machac (47°). El torneo tiene una gran importancia para el español, ya que si se corona campeón en Cataluña volverá a ocupar el primer puesto del ranking mundial.