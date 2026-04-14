Sorpresa en Inter Miami: Mascherano renunció y no seguirá como entrenador

Javier Mascherano presentó hoy su renuncia al puesto de entrenador del Inter Miami y no seguirá a cargo del plantel que lidera Lionel Messi en la MLS.

«Quiero comunicarles a todos que, por razones personales, he decidido finalizar mi etapa como entrenador de Inter Miami CF», expresó el DT en el comunicado oficial del club.

En su primera experiencia como técnico después de la Sub 20 de la Selección Argentina, Mascherano estuvo un año y medio en Inter Miami y se consagró campeón de la MLS Cup en 2025 luego de ganar la Conferencia Este.

En total, dirigió al equipo en 66 partidos con 37 triunfos, 15 empates y 14 derrotas. También llegó hasta octavos de final en el Mundial de Clubes. Este año, Inter Miami marcha tercero en su Conferencia con 3 victorias, 3 igualdades y una caída.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



🔗 https://t.co/fHUABSFBhp pic.twitter.com/LFJ61zB6y3 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

«Quiero agradecer a la institución por la confianza que depositaron en mí, a cada uno de los empleados que forman parte del club por el esfuerzo colectivo, pero especialmente a los jugadores, quienes fueron los que nos permitieron vivir momentos inolvidables», agregó el entrenador en su carta de despedida.

«Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella, y desde donde esté seguiré deseándole todo lo mejor de aquí en adelante. No tengo dudas de que el Club seguirá cosechando éxitos en el futuro», concluyó.

«Javier forma parte para siempre de la historia de este Club y siempre tendrá un lugar de honor en la familia del Inter Miami CF. No solo por haber sido una pieza fundamental en logros inolvidables, como conquistar la MLS Cup o la actuación histórica en el Mundial de Clubes, sino también por el ejemplo de su dedicación y su trabajo diario al frente del equipo. Respetamos su decisión y le estamos enormemente agradecidos por todo lo que aportó, deseándole la mayor de las suertes en su futuro profesional y personal», dijo el propietario Jorge Mas.