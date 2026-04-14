Caso $LIBRA: encontraron sociedades en el exterior del jubilado que recibió un millón de dólares

La estructura financiera del denominado «Clan Mellino» se encuentra en el centro de dos investigaciones judiciales que buscan determinar el origen de fondos millonarios vinculados a la presunta estafa $LIBRA y otras irregularidades en el comercio exterior.

El entramado incluye transferencias directas desde el exterior hacia cuentas de un jubilado en Tigre y sospechas de sobrefacturación en exportaciones. El eje principal de la investigación, en manos de la Justicia Federal, recae sobre la figura de Rodolfo Mellino.

Se estima que habría recibido transferencias por un total cercano a los 5,8 millones de dólares entre los años 2024 y 2025. Además, el rastro del dinero conduce a billeteras virtuales pertenecientes a Hayden Mark Davis, el desarrollador detrás del polémico proyecto $LIBRA, quien ya enfrenta cargos por estafa y manipulación de influencias.

Un aspecto que generó sospechas inmediatas en los investigadores es la inconsistencia patrimonial. A pesar de su condición de jubilado, Mellino figuraría en sociedades constituidas en el extranjero y contaría con permisos para la conducción de vehículos de alta gama.

Sin embargo, cuando la Justicia intentó localizarlo, se descubrió que los domicilios registrados en el partido de Tigre eran inexistentes, lo que derivó en nuevas medidas de rastreo por parte de la DATIP.

De forma paralela, surge una segunda causa que involucra a empresas ligadas al grupo familiar. Por otra parte, se investiga si el clan utilizó la firma Griffin Group Consulting, con sede en Vicente López, para canalizar exportaciones de servicios bajo términos irregulares.

La sospecha de los fiscales es que estas operaciones podrían haber servido como una vía para la fuga de divisas o para el blanqueo de activos provenientes de la mencionada estafa criptográfica.

El avance de las causas busca desentramar si la familia funcionó como un nexo logístico para el ocultamiento de capitales ilícitos.

Con información de Noticias Argentinas.

Qué se sabe del «clan Mellino» en la ruta del dinero $LIBRA

La Justicia federal, en su intento por desentrañar la ruta del dinero virtual, detectó una pieza clave en el entramado financiero: un jubilado de 75 años, radicado en Tigre, funcionó como puente para mover más de un millón de dólares vinculados al creador del activo digital, Hayden Mark Davis.

El hombre en cuestión es Orlando Rodolfo Mellino. Su nombre quedó bajo la lupa tras comprobarse que el 30 de enero recibió una inyección millonaria de USDT (una criptomoneda atada al valor del dólar) proveniente de las cuentas de Davis, según reveló una investigación exclusiva del diario La Nación.

El dato que más llama la atención de los investigadores es el «timing» de la operación: la transferencia se ejecutó apenas 42 minutos después de que el presidente Javier Milei publicara en su cuenta de X (ex Twitter) una foto junto al empresario texano en Casa Rosada, y dos semanas antes del polémico tuit presidencial que disparó el valor de $LIBRA.

El ecosistema cripto suele caracterizarse por el anonimato de sus operaciones, registradas mediante complejos códigos alfanuméricos en la blockchain. Sin embargo, un error de Hayden Davis permitió a la Justicia desenmascarar sus cuentas.

Tras el colapso de $LIBRA, Davis decidió resarcir públicamente al empresario deportivo Dave Portnoy, quien había perdido 5 millones de dólares. Como Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, el envío del reintegro dejó expuesta la dirección de origen de Davis.

A partir de allí, el Ministerio Público Fiscal y los organismos técnicos comenzaron a tirar del hilo. El aporte de la plataforma de intercambio Bitget fue fundamental para ponerle nombre y apellido a una de las cuentas receptoras: la de Orlando Mellino.

De acuerdo a los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano, la mecánica de los fondos detectada el 30 de enero funcionó de la siguiente manera:

Dos direcciones vinculadas a Davis enviaron 507.500 USDC cada una. El destino fue una cuenta en Bitget registrada a nombre de Mellino. Horas más tarde, el jubilado giró ese millón de dólares a una tercera cuenta de propietario desconocido. Esta última salida se concretó a través de cuatro transferencias ejecutadas en apenas 13 minutos.

Los investigadores sospechan que Mellino actuó como una «rampa de salida» para blanquear los fondos y convertirlos en efectivo. El historial de la cuenta es aún más abultado: entre marzo de 2024 y febrero de 2025, el jubilado recibió más de 5,8 millones de dólares desde esa misma terminal desconocida.

Con respecto a la transferencia que recibió Mellino tras el encuentro entre Davis y Milei, giró los fondos a las pocas horas a una tercera cuenta cuyo propietario aún se desconoce.

A pesar que no lograron dar con su dirección, según La Nación, recientemente la Justicia recibió un informe de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, que revela que Mellino está autorizado a conducir cinco vehículos de gama media-alta pertenecientes a Logística Latinoamericana S.R.L, sociedad de la que fue (o es) accionista mayoritario.

Además, Mellino figura como manger de una compañía constituida en Florida (Estados Unidos) que está inactiva desde 2023 y como codirector y jefe financiero de otra radicada en California, que se llama ORDI INC. El otro jefe de esta última es «Diego H. Mellino».

El último punto que conecta a estos dos nombres es el de la sociedad que vincula a los vehículos y cuyo 10% restante de la propiedad corresponde a Miriam Gladys Mingorance, quien tiene domicilio fiscal en el barrio porteño de Belgrano, sobre la calle Blanco Encalada, donde anteriormente funcionaba un centro de quiropraxia dirigido por Diego Hernán Mellino.