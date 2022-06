Gutiérrez, acusado de atropellar y matar a Facundo Castillo en Cipolletti, seguirá preso

Ramiro Gutiérrez, acusado por el homicidio de Facundo Castillo, permanecerá otros dos meses en prisión preventiva y su caso se encamina al juicio por jurados. Los defensores hicieron hasta lo imposible para mejorar la situación procesal de su cliente, pero la balanza se inclinó para los familiares de la víctima.



La mamá y el papá de Facundo siguieron con atención todo lo que ocurría en la audiencia, desde unas sillas colocadas detrás del querellante Juan Coto. El hermano, en cambio, se sentó junto con el abogado y los fiscales Santiago Márquez Gauna y Martín Pezzetta.



El debate transitó caminos sinuosos. La discusión por la prisión preventiva se pareció mucho más a una audiencia de juicio que una instancia preliminar que aún se encuentra en etapa de investigación. Es que tanto los defensores como los acusadores dedicaron extensos minutos a hablar sobre la prueba producida que poco tenía que ver con el objeto de la audiencia. Era simplemente para definir si la justicia extendía la medida y en tal caso la modalidad de la misma.



Incluso, ya sobre el cierre, el defensor Martín Segovia se desprendió de su protocolar discurso y dijo que «en la práctica hacen los que quieren con las prisiones preventivas. Es para anticipar penas el manejo de la preventiva que hace la fiscalía», dijo. En ese contexto pidieron un cambio en la acusación y en la modalidad de la preventiva. Pretendían la prisión domiciliaria.



La jueza Rita Lucia se tomó un cuarto intermedio y resolvió rechazar los planteos de la defensa. Enseguida la fiscalía alegó por la extensión de la preventiva por cuatro meses más. La medida cautelar vence el miércoles que viene, 22 de junio.



En ese momento se inició otro debate y los defensores, rápidos de reflejos, pidieron medidas alternativas. Segovia enumeró no solo la tobillera electrónica, sino las presentaciones periódicas en comisarías y hasta la caución real, ya ofrecida en la audiencia de formulación de cargos.



Márquez Gauna fue categórico: “no es rápida la reacción de la policía” para los casos en que se cortan las tobilleras. “No es rápido el aviso”, se quejó. “Personas con menos recursos se han cortado la pulsera y todavía no los encontramos”, lamentó.



La jueza tomó los argumentos del fiscal jefe y consideró que no estaban dadas las condiciones para modificar la prisión preventiva. Sin embargo acortó el plazo a dos meses. Indicó que la investigación no está demorada, sino que hay pericias que se están produciendo aunque tiene su recorrido administrativo.

Ninguna de las partes – ni defensores ni acusadores – dijeron absolutamente nada respecto del lugar de detención.



En este momento Gutiérrez se encuentra detenido en la Comisaría Cuarta de Cipolletti porque está siendo sometido a tratamiento odontológico. Es que en medio del incidente que terminó con la muerte del joven Castillo le fracturaron la mandíbula.

El hermano de Facundo junto al querellante y los fiscales, atrás los padres del joven. (Florencia Salto)

No amenaces con juicio por jurado

Gutiérrez está detenido desde el 22 de diciembre, acusado de atropellar y matar a Facundo Castillo a la salida de una fiesta en Cipolletti. El 22 de junio se vence la medida cautelar y por eso se fijó esta audiencia. Sin embargo, gran parte de las cuatro horas que duró el debate descarriló del objetivo principal.



La defensa del imputado, encabezada por Martin Segovia y Carlos Vila, pecó de precocidad y descalificó el trabajo de investigación de la fiscalía y hasta aventuró la responsabilidad de su cliente en el hecho. “El fiscal viene acá a amenazar con un juicio por jurados”, lanzó uno de los abogadores que patrocina a Gutiérrez . “Yo no amenazo, en todo caso hago pedidos”, respondió Marquez Gauna.



A pesar de ser una instancia prematura en el proceso penal, los abogados en extenso y por momento verborrágico discurso, pusieron el foco en la presunción de inocencia de su cliente para solicitar que en caso de extenderse la prisión que sea domiciliaria.



Aseguraron que el Ministerio Público Fiscal no logró juntar pruebas para abonar la teoría del caso: Gutiérrez utilizó su camioneta BMW como arma para matar a Castillo.



La propuesta de los abogados es sorpresiva ya que ni siquiera se solicitó la audiencia de control de acusación que es la instancia en la cual comienzan a discutirse las pruebas y la consistencia de la investigación. Claro que al momento de tomar la palabra, tanto el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna como el fiscal a cargo de la investigación Martín Pezzetta se hicieron ecos de las declaraciones de la contraparte.



El fiscal jefe acentuó contradicciones entre los abogados, pero apuntó principalmente contra Vila que en su discurso refirió que no se podía hablar de «tentativa» de homicidio. «El doctor Vila dedicó 15 minutos a hablar de la tentativa. Están los padres de Facundo, por eso voy a pedir que estas cosas no vuelvan a pasar, que son por lo menos de mal gusto porque hay una persona muerta que no está en discusión», indicó.



Pezzetta señaló que la defensa confundió la audiencia sobre la medida cautelar con una alegato de apertura o cierre de juicio. «No es esta audiencia un lugar para hacer un juicio de valor. Tenemos que hablar de la prisión preventiva», señaló.

El querellante Juan Manuel Coto agregó que la defensa no aportó nada nuevo en el debate para solicitar la prisión domiciliaria. Si bien fue una respuesta al planteo de la defensa, tanto Pezzetta como Coto dedicaron gran parte de su discurso a hablar sobre las pruebas que tiene la investigación.

El objeto de la audiencia era solicitar la morigeración de medida cautelar, por eso la jueza resolvió que no era la etapa para discutir sobre la calificación legal.