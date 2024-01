Playas Doradas: dejaron el auto para bajar a tomar mates a la playa y les robaron las ruedas

Una pareja sufrió la desagradable sorpresa de que les robaron las ruedas de su auto cuando bajaron a tomar mate a la playa.

El robo se produjo sobre el fin de semana en la zona de Playa Escondida, en Playas Doradas, la primera yendo hacia el muelle, ubicada cerca de la zona urbana.

Al parece la pareja dejó estacionado el Ford K y bajó con sus pertenencias hacia un lugar más cercano al mar para disfrutar de una jornada de mates.

Cuando regresaron se encontraron con que les habían llevado las ruedas.

Los vecinos contaron que a pesar de la presencia policial y las rondas de uniformados, en los útimos días se han registrado varios robos, incluso en departamentos.

Eso no pudo ser confirmado, porque cuando «Río Negro» intentó comunicarse con el destacamento de Playas Doras, no se pudo concretar el llamdo porque no les funciona el teléfono, advirtieron desde la comisaría de Sierra Grande.