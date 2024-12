Ratificaron la prisión preventiva para el acusado del homicidio de un joven en Cutral Co

Un tribunal de Impugnación volvió ratificar la prisión preventiva para el acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego del joven Luciano Hernandorena, ocurrido en Cutral Co. Es la segunda oportunidad que un tribunal resuelve que el acusado permanezca detenido mientras continúa la investigación. El plazo vence el próximo 3 de enero de 2025.

Hoy, los jueces Mauricio Macagno, Ernesto Repetto y la jueza Liliana Deiub ratificaron la prisión preventiva de Rodrigo Víctor Gabriel Abarzúa, de 19 años, acusado por el homicidio agravado por el uso de arma de fuego contra Luciano Hernandorena, de 23. El hecho ocurrió en Cutral Co el pasado 1 de septiembre, alrededor de las 7 en una fiesta no autorizada que se hizo en un predio de Colonia 2 de Abril.

La audiencia de hoy fue solicitada por la defensa particular de Abarzúa, Melina Pozzer, para solicitar la prisión domiciliaria, al sostener que no están acreditados los riesgos de entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga.

Abarzúa estuvo presente hoy. Sin embargo, siguió la audiencia en una sala diferente a la que estaban el fiscal Gastón Liotard; y los familiares de Hernandorena -su madre y hermano, constituidos como querellantes, acompañados por su abogado Omar Pérez. Los jueces y la jueza llevaron adelante la audiencia vía remota.

Después de escuchar las partes y disponer un cuarto intermedio, los magistrados Macagno, Repetto y Deiub rechazaron el pedido de la defensa particular de Abarzúa. Respaldaron al juez de Garantías, Lisandro Borgonovo y al tribunal de Impugnación conformado por Juan Pablo Balderrama y Luis Sebastián Giorgietti; y la jueza Carolina González que actuó después.

El homicidio ocurrió el 1 de septiembre de 2024 en la Colonia 2 de Abril.

El riesgo de fuga como el más firme

El jue Macagno fundamentó la decisión unánime de ratificar la prisión preventiva y recordó que vence dentro de muy pocos días: el 3 de enero de 2025.

Describió que cuando se evalúan los riesgos procesales, se analizan las probabilidades que algo ocurra. «Lo que hacemos es evaluar acerca de qué tan probable es que un hecho futuro ocurra», describió Macagno.

«Este caso tiene como particularidad que, inmediatamente después del hecho, la persona sindicada por la acusación como autor material (del homicidio) se fue de sus lugares habituales. Todo indica que no dejó avisado a dónde iba porque si no la policia no hubiera tenido la necesidad de utilizar elementos tecnológicos para ubicarlo», apuntó.

Recordó que ese mismo 1 de septiembre, Abarzúa los investigadores llegaron a la comunidad mapuche, (en cercanías a Añelo), entrevistaron a una persona que dijo que el imputado no estaba ahí. El entrevistado contó que había estado, pero que se había ido a otro lugar.

«Lo cual resultó falso porque otra testigo aclara que: está acá y está escondido», dijo. En síntesis, el juez Macagno señaló que: «no es riesgo (el de fuga) tan descabellado. La decisión del juez de Garantías (Borgonovo) es razonable y la decisión del tribunal de Impugnación es razonable, se ajusta a los hechos y a valorar específicamente el riesgo de fuga, en un todo al más elemental sentido común», sostuvo.

Por su parte, la jueza Deiub describió que la defensa particular de Abarzúa, pretendió modificar la condición de su asistido sin modificar las condiciones ni con circunstancias novedosas.

«De algún modo este planteo de la defensa implica, tácitamente, consentir que existe un peligro de fuga porque de lo contrario hubiera pedido la libertad inmediata de su asistido», dijo la jueza y no la prisión domiciliaria.

Finalmente, el tribunal resolvió de manera unánime para que Abarzúa siga con prisión preventiva. Mientras esto ocurría en el interior del edificio judicial, afuera, familiares y amigos aguardaban afuera como lo han hecho en las anteriores audiencias.