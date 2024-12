Continuará detenido el acusado de matar a un joven en Cutral Co

El presunto autor del homicidio de un joven en Cutral Co continuará con prisión preventiva hasta el 3 de enero cuando finalice el plazo de investigación. El juez de Garantías, Lisandro Borgonovo rechazó el pedido de la defensa particular del acusado para que pase a prisión domiciliaria e hizo lugar a los planteos de la fiscalía y la querella. El hecho ocurrió en septiembre pasado cuando finalizaba una fiesta en la zona semirrural de Cutral Co.

Hoy se hizo una audiencia solicitada por la defensa particular de Gabriel Abarzúa, la abogada Melina Posser. El imputado está detenido desde el pasado 3 de septiembre cuando se lo acusó del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, como autor en contra de Luciano Hernandorena.

La defensora pidió que el imputado pase de la detención en una unidad carcelaria, donde se encuentra ahora a prisión domiciliaria. Para ello propuso que sea la casa de la familia de Abarzúa y que, en todo caso, como uno de los requisitos a cumplir que el acusado se presente a diario ante la fiscalía, si así se lo requiriera.

Para la defensora particular ya no se cumplían con los riesgos por los que fue detenido. Esto es entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga. «Está claro que los argumentos (para sostener esa medida) se desvanecieron», dijo. Recordó que Abarzúa no tiene forma de entorpecer la investigación y que a lo largo de todo este tiempo no se solicitó la rueda de reconocimiento.

Explicó además que el lugar donde fue detenido Abarzúa después del hecho, no es desconocido para él sino que es un sitio -situado en Añelo- en la comunidad mapuche, donde habitualmente hacía el cuidado de caballos y otras tareas relacionadas con el vareo de los animales.

«Estaba en un lugar habitual que conocía. No estaba oculto ni pretendía evadirse», agregó. También hizo mención a las comunicaciones con su exnovia que vive en Córdoba, no implicaron que haya hablado o tuviera interés en viajar hasta esa provincia.

A su turno, el fiscal jefe Gastón Liotard explicó que si la casa ofrecida para que cumpla la prisión domiciliaria cuenta con con internet: «fácil sería amedrentar» a los testigos o familiares de la víctima Hernandorena.

Recordó que Abarzúa fue con un arma en la cintura a una fiesta, por lo que tiene desapego a las normas por cumplir. Para la fiscalía existe todavía el entorpecimiento y el peligro de fuga porque de hecho, después de lo ocurrido debió ser buscado por la policía en Añelo y mostró una actitud elusiva.

Por su parte, el abogado que representa a la querella constituida por la madre y el hermano de Luciano, Omar Pérez expuso en su fundamento para pedir que siga con prisión preventiva que la exnovia del sospechoso que vive en Córdoba fue intimidada por la madre del imputado. Además, reseñó que los familiares de Luciano han recibido comunicaciones por redes sociales para que: «paren yno involucren a más personas».

El juez de Garantías, Borgonovo, escuchó a las partes y luego resolvió mantener la prisión preventiva. A su criterio siguen existiendo los dos fundamentos para mantener a Abarzúa detenido. Al menos hasta el 3 de enero que es la fecha donde vence el plazo de investigación fijado. La abogada defensora señaló que presentará la impugnación de la medida.

Mientras en la sala se desarrollaba la audiencia, afuera familiares y amigos de la vícitma acompañaron el desarrollo de lo que ocurría en el interior del edificio judicial.

El homicidio de Lucas Hernandorena se produjo en la madrugada del 1 de septiembre, alrededor de las 6. Recibió un disparo a la altura del pecho que resultó mortal a pesar de los esfuerzos y maniobras a las que fue sometido. Como se trataba de una fiesta de las denominadas clandestinas, en un espacio en la zona semirrural de Cutral Co, hubo muchos testigos de la situación. Abarzúa fue acusado dos días después cuando se lo detuvo en Añelo.