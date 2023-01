Robo millonario en un taller mecánico de Centenario: reclaman iluminación pública

Una vecina de Centenario sufrió un robo de más de 3 millones de pesos en herramientas que tenía en su taller mecánico, además de una camioneta que había en el interior. Asegura que la inseguridad en esa zona se debe a la falta de iluminación pública.

Valeria es la dueña del taller mecánico que se encuentra ubicado en el Parque Industrial de Centenario. En diálogo con radio Cumbre explicó que ocurrió el viernes pasado cuando llegó a las 8 para abrir el taller y encontró que se habían llevado todo, hasta una camioneta que utilizaban para trabajar. “Sólo dejaron las columnas del elevador”

La mujer explicó que ellos cuentan con cámaras de vigilancia pero que se robaron también el DVR con el que podían ver la grabación. La información con la que cuentan hasta el momento la obtuvieron a través de las cámaras de las empresas aledañas. Con esas grabaciones, lograron saber que las personas ingresaron a la 1:38 de la madrugada y que salieron a las 2:54. Dos minutos después, se ve el vehículo doblar hacia el lado del basurero municipal.

Cinco minutos antes del ingreso de estas personas al taller, se ve un móvil policial que pasó por el lugar. “No sabemos hasta dónde pasan vigilando y hasta dónde pasarán paseando” cuestionó la vecina, ya que comentó que en la zona ya robaron en otras oportunidades y bajo la misma modalidad.

Según lograron ver en las cámaras, vieron que entraron al taller a través de un boquete que hicieron sobre la zona lateral de un alambrado que tienen con la empresa lindante. “No se ve el ingreso, se ve que andan tres personas en el costado del alambrado” También detalló que en ese sector de la otra empresa no tienen ninguna iluminación. “Yo tenía cámara, seguridad, estaba todo. Pero no hay iluminación pública. Es un robo asegurado”

La mujer damnificada explicó que la zona es bastante oscura, aunque ellos cuentan con reflectores en el interior “todas las bases tienen iluminación propia, pero en la calle no hay iluminación pública. Están los postes, pero no hay faro entonces si apagas las luces es una boca de lobo”

Más de 450 herramientas robadas

La dueña del taller detalló que en total les robaron más de 450 herramientas de mano, por lo que le calculan que les robaron 3 millones de pesos, sin contar el costo de la camioneta. “Adquirir todo eso, sale el doble ahora” agregó la mujer quién pidió estar atenta a no comprar estos elementos si los ven ofrecidos en redes sociales.

Además de las herramientas, se llevaron una camioneta Toyota gris del 2004 que utilizaban para trabajar. “Es angustiante, te da impotencia, bronca. El problema es que nadie se hace cargo, una se tiene que hacer cargo de la seguridad que no te brindan y cuando re roban todo, donde no podés seguir trabajando, no tenes a donde reclamar” cuestionó.

Comentó que realizó la denuncia policial enseguida pero que hasta el momento no tienen ningún tipo de información.