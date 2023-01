Un desconocido los sorprendió en la vereda de su casa y comenzó a golpear a su hija de 2 años

Una niña de 2 años terminó gravemente herida tras sufrir un puñetazo en la cara por parte de una persona desconocida, que la abordó sorpresivamente en la vereda de su casa. El hecho ocurrió en Las Rosas, una pequeña localidad santafesina ubicada a 40 kilómetros del límite con Córdoba.

El hecho se produjo el domingo en la madrugada cuando el atacante apareció en actitud de pelea en el momento que ella estaba junto a su mamá y su papá. Tras esto, fue detenido e imputado.

Maximiliano Cejas, el padre de la niña, contó en el sitio web de Canal4 de Las Rosas, que su hija se encuentra internada en un hospital de Rosario. “Mi hija se está recuperando, hay que tener en cuenta que tuvo un golpe muy fuerte en el cráneo, tiene fracturado el tabique y eso trae complicaciones, pero va evolucionando”.

Por su parte, el doctor Abel Tamantini, del hospital santafesino informó que la niña “evoluciona favorablemente». Además precisó: «Tiene una lesión en la zona de los ojos y nariz. Había ingresado con sangrado nasal, tenía un poquito de tendencia al sueño y eso preocupó mucho. Enseguida se la trasladó y con el transcurrir de las horas se confirmó en Rosario (en el Hospital de Niños V. J. Vilela) que las lesiones no eran de tratamiento quirúrgico”.

Qué fue lo que ocurrió

El padre de la pequeña dio detalles de la agresiva escena vivida. “Estábamos como siempre sentados acá afuera, en casa charlando con un amigo; mi señora tenía a la nena a upa y yo estaba sentado en la punta. En eso vemos que viene un muchacho, pasa y nos insulta. Enseguida se pegó la vuelta y volvió a insultarnos. Le dijimos que se alejara porque estábamos en familia. Notamos que estaba sacado, le preguntamos que le pasaba y nos pusimos en alerta”, explicó.

“Pero me empecé a poner nervioso porque miraba a mi hija, se acercó y lo traté de alejar. En eso me pegó un puñetazo en la frente y me defendí como cualquiera lo hubiera hecho. Pensé que lo podía controlar, pero estaba sacadísimo. Mi amigo me ayudó, lo sujetamos y me pidió que lo soltemos y lo hicimos. Le dije que no se acercara más a mi familia porque no lo conocemos«, añadió.

Y en la misma línea, agregó: «Cuando creíamos que se había ido, pensamos que no vendría más, entonces nos volvimos a sentar. Al ratito, sale desde la casa de un vecino corriendo y no nos dio tiempo a nada, la única imagen que recuerdo es que cuando me iba acercar le puso un puñetazo a mi hija. Ella me miraba como diciendo ayudame, no lloraba, pero tenía la cara llena de sangre. El golpe fuerte a hueso que sentí fue terrible”.

Por su parte, el jefe se la Unidad Regional III del departamento Belgrano, Sebastián Igonet, indicó que “este masculino ya venía teniendo problemas semanas atrás con la Justicia, y lamentablemente desembocó en esto. Hoy lo más importante es que se actuó rápidamente y que la nena de corta edad recupere su vida normal. Y que el imputado ya tiene un cupo para que vaya directamente a la cárcel de Santa Fe”.

Con información de La Capital de Rosario