Video | Femicidio de Catalina, en Córdoba: el papá pidió que el joven de Bariloche «se pudra en la cárcel»

El femicidio de Catalina Gutiérrez impactó a Córdoba este jueves. Por el caso, un joven oriundo de Bariloche es —hasta el momento— el único detenido. En tanto, el papá de la influencer de 21 años habló con la prensa cordobesa y contó cómo transita estas horas: «Un calvario», aseguró.

El cuerpo de Catalina fue hallado en el interior del auto de su madre en el barrio Ampliación Kennedy, de Córdoba capital. Según se conoció, la víctima había salido de su casa rumbo al shopping Patio Olmos, a donde iba a jugar al bowling con su novio y otros amigos de la universidad. Pero nunca llegó.

Marcelo Gutiérrez, papá de la joven y reconocido arquitecto de Córdoba, relató a El Doce TV cómo ocurrió todo. “Llegué alrededor de las 22 y mi esposa me dijo que no respondía. Era raro y ahí comenzó el calvario”, explicó.

“Ella le envió un audio al novio, un chico divino que también estudia arquitectura, y él nos lo pasó a nosotros”, contó y siguió: “Dice ‘mi amor voy para allá para jugar al bowling al Patio Olmos’”. El novio advirtió que le escribía y la joven no respondía. Por eso, alertó a sus suegros y cuñada de lo que estaba pasando.

En medio del dolor, el papá contó que hicieron la denuncia y tan solo 30 minutos después habían encontrado el auto. El celular de la estudiante de Arquitectura fue clave: lo tenía entrelazado con su hermana para saber la ubicación de cada una.

“El celular estaba tildado en una ubicación rara. Estuvo 30 minutos parado en la diagonal que va para la Parrilla de Mirta (la misma calle de la casa del sospechoso) y la última vez que se activó fue donde la encontraron”, precisó. Y lamentó: “La Policía actuó bien pero ya había sucedido lo que sucedió”.

Catalina y su padre.

Marcelo Gutiérrez confesó que el detenido, un compañero de la carrera de Arquitectura, fue “mil veces” a su casa. “Ha venido a estar con ella, mi hija lo ha invitado a cenar, a ver partidos, compartieron momentos de la facultad como amigos”, señaló.

El hombre aseguró que su hija“nunca” les dijo que Soto tenía comportamientos raros. “Es un enfermo mental, lo único que pido es justicia y que pague, que se pudra toda su vida en la cárcel porque no se merece vivir en esta sociedad”, aseveró.

Por último, contó cómo transita estas horas: “Es una cosa que no podemos entender, tengo un dolor. Se me parte el alma y no lo entiendo”, admitió y recordó a su hija como “una diosa, una excelente hija, divina, alegre estudiante perfecta, con una felicidad total”.

Femicidio de Catalina, en Córdoba: cuál es la hipótesis de la Justicia

Según la investigación, Néstor «Nuni» Soto hizo que Catalina pasara por su casa, ubicada en barrio Jardín, y allí habría cometido el crimen.

Fuentes cercanas al caso, citadas por El Doce, creen que subió a la joven al Renault Clio ya inconsciente por los golpes que le habría dado y en la zona de descampados intentó incendiar el vehículo. Pero el fuego no se propagó y el monóxido de carbono la mató.