Empezó en un garaje de Roca y hoy es referente en la fabricación de tráilers a nivel nacional

Hace casi dos décadas, Antonio Pichaud comenzó su emprendimiento en un pequeño garaje, sin muchos conocimientos sobre lo que era manejar una empresa. En aquel entonces, el nombre y el rubro eran sus únicas certezas: sería una ferretería industrial y se llamaría AFP Service. Hoy se trata de una de las empresas más importantes de Roca y uno de los mejores fabricantes de módulos del país. Sin embargo, antes, tuvo que atravesar un largo camino.

Antonio Pichaud es neuquino, pero se enamoró de Roca apenas llegó a la ciudad cuando era jugador de básquet y decidió que sería el lugar donde iba a criar a sus hijos. En un viejo trabajo conoció a Martín David, quien venía de Bahía Blanca hechizado por el Alto Valle. Un día de 2006 le propuso dar el gran salto. «Si querés venirte conmigo, tendremos que laburar mucho, pero vamos a crecer”, le prometió.



«Teníamos un montón de dudas: no teníamos contador, no teníamos programa para arrancar y así todo nos tiramos a la pileta» recordó Antonio, titular de la empresa, en diálogo con Diario RÍO NEGRO. Él ya tenía experiencia en el ámbito porque había trabajado en otras ferreterías de la zona. Eso le permitió tener su propia base de clientes en distintos puntos de la región, como Cutral Co, Rincón de los Sauces y Añelo.

Martín, su socio, rememoró lo difícil que fue emprender al inicio: “Él (Antonio) estaba mayormente en la calle porque salía a vender y yo me ocupaba de lo que era la oficina, de las compras, de hacer los presupuestos. Había proveedores que no nos querían vender, y clientes que no nos querían comprar, porque no tenían la seguridad de lo que éramos como empresa”.

La ferretería industrial se encuentra en Vintter 1201, pero se mudará este año a Ruta 22 y Primeros Pobladores. (Foto: gentileza).

“El primer mes pagamos una fortuna de IVA porque ninguno de los dos sabíamos. Arrancábamos de cero, nos metimos de cero. No sabíamos nada de administración, nada”, comentó.

Para financiar su proyecto, Antonio decidió vender un terreno que tenía. También aportó la ayuda de su mentor Enrique Mario Cabarcos, quien les dio un préstamo para arrancar, y una donación de ropa de seguridad por parte de Hector «Letin» Cancio.

Hasta hoy, después de 20 años, AFP Service no ha parado de crecer.



Actualmente se encuentran en Stefenelli (Vintter 1201), pero no por mucho tiempo. Este año, en su aniversario número 20, dejarán de alquilar y por fin tendrán un espacio propio, ubicado entre la Ruta 22 y Primeros Pobladores.

«Lo acabamos de adquirir hace muy poquitos meses, y estamos todos trabajando para poder dejarlo en condiciones y que sea un orgullo no solo para nosotros, sino también para el pueblo», destacaron.

Un proyecto en constante movimiento

La empresa desde temprano demostró su gran potencial, lo que los empujó a moverse en distintos lugares de la ciudad en búsqueda de un lugar que les dé suficiente espacio y visibilidad. Cada vez que llenaban un espacio, de acuerdo a Antonio, tenían que dar el siguiente paso a un lugar aún más grande.

Su gran salto de calidad fue cuando se instalaron en las calles Brasil y España, aunque no fue nada sencillo, porque tuvieron que endeudarse para rehabilitar un galpón. «Cuando él (Antonio) me llevó a mostrarme el lugar, le dije: ¿vos estás loco? ¿sabés el laburo y la plata que lleva esto?» contó Martín, riendo. Sin embargo, reconoció que el esfuerzo les permitió obtener trabajos de mayor escala, como la fabricación de unidades modulares.

YPF es uno de los clientes que más confía en la empresa de servicios. (Foto: gentileza).

Entre sus clientes destacados está nada menos que la operadora de bandera YPF, que hoy les alquila más de 140 módulos. De hecho, el ámbito petrolero es fundamental para la empresa, ya que desde ese rubro provienen la mayoría de sus trabajos: «Le vendemos a los municipios, a los entes estatales provinciales y sobre todo a las empresas petroleras. Nuestra especialidad es el petróleo, o sea, el 83% de esta empresa se vende en Neuquén», explicó Antonio.

Su última mudanza -hasta el momento- fue en Vintter 1201, donde potenciaron su trabajo. La fabricación de módulos (o trailers) es hoy uno de los servicios insignia de AFP, y que le permite trabajar tanto con grandes empresas como con distintos municipios de la región. «Hoy estamos dentro de los tres mejores tráilers del país, orgullosamente lo digo», aseguró.

Mauro, quien trabaja en la elaboración de contenedores de la empresa, indicó que la firma da garantías por la efectividad de su trabajo. “AFP es como su dueño, como Antonio. Hay que hacer las cosas lo más rápido posible dentro de la mejor manera. En el caso del petróleo, siempre el pedido es para ayer”, recalcó.

Capacitarse para progresar

Antonio destacó en más de una ocasión a Enrique Mario Cabarcos, quien fue su mentor y amigo. «Arranca solo, ya estás grande y tenés todo para poder emprender» le aconsejó, hace 20 años. En su honor, le dio su nombre a la sala de capacitación de AFP Service, donde se pueden recibir cursos de distintos rubros, como soldadura, pintura, seguridad o higiene.

«No existe progreso sin capacitación» afirmó, marcando uno de los puntos claves de su pensamiento. Aseguró que se trata de un servicio para aquel que realmente quiere crecer, con cursos gratuitos para que la gente pueda acercarse y adquirir conocimientos de especialistas de nivel nacional. «Yo soy de la idea de que si te capacitás tenés más posibilidades que si no lo hacés», indicó.

Un equipo en crecimiento

La empresa, que comenzó con dos emprendedores, actualmente cuenta con un equipo de más de 50 personas. La confianza y la comunicación directa son factores clave para Pichaud: «Yo tengo gente, no números. No tengo al 64 o el 32, yo tengo a José, a Pedro, a Chocho… y sé medianamente qué es lo que sucede dentro. Creo que es la parte más importante, la parte humana que tiene esta empresa».

AFP Service comenzó con dos personas. Hoy son más de 50 empleados. (Foto: gentileza)

Como parte de la dinámica planteada por AFP, la afinidad dentro del grupo es bastante cercana. Marcelo, distribuidor de la empresa desde hace cinco años, aseguró que «a veces uno también puede decir que se parece a una familia. Porque yo he discutido con mis hijos, he discutido con mamá, con mi hermano, pero no nos dejamos de querer».

Maricel trabaja en recursos humanos, y llegó a AFP Service en 2019 desde una empresa más grande. Lo primero a lo que se tuvo que acostumbrar fue la mayor cercanía entre el personal de la empresa: «Somos todos distintos y todos tenemos problemas, así que también me relaciono familiarmente con cada uno de ellos. Acá tengo la posibilidad de tener más relación, pero además es una condición también de Antonio, de relacionarme de esa forma con los chicos», explicó.

Uno de los módulos-vivienda realizados por la empresa en la cordillera. (Foto: gentileza).

El equipo suele hacer viajes grupales para disfrutar las vacaciones, desde las Termas de Puyehue a Villa la Angostura o Buenos Aires. Sin embargo, no se trata de un regalo, sino de un premio, dijo Antonio: «En esta empresa se premia al que trabaja y al que se esfuerza, así de sencillo, y me parece fantástico porque es una forma evolutiva de crecimiento».

«Lo que quiero resaltar es que esto no se puede hacer sin la gente que tengo. Tengo a mi hijo trabajando conmigo, que se hace cargo de toda la parte administrativa contable y la verdad que es impecable. Y después tengo en cada sector gente que realmente es responsable y que lleva adelante los lineamientos de la empresa», explicó.

Cuando se le consultó qué se necesita para emprender, advirtió que no hay secretos: depende del esfuerzo y la energía que se invierta. «¿Y qué voy a decir? Hay que tirarse a la pileta y prepararse para nadar. Pero sin fijarse para atrás«, concluyó.