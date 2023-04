A caballo, Figueroa recorrió Huinganco en su visita a localidades para agradecer a su militancia

El gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, comenzó el sábado un recorrido por la provincia. para agradecer el trabajo de la militancia durante la campaña que lo dio como vencedor el pasado domingo. Inició en Añelo y pasò por varias localidades. Una tuvo un recorrido excepcional.

El punto de inicio fue el corazón de Vaca Muerta, Añelo, una localidad que consiguió el espacio Comunidad de Figueroa con el triunfo de Fernando Banderet.

En sus redes sociales, Figueroa difundió imagenes de su visita a las localidades del norte neuquino. Paseó por: Buta Ranquil, Barrancas, Andacollo, Las Ovejas y Huinganco. Este último con un toque especial.

Un video mostró al gobernador electo en una caravana, pero a caballo. Se lo vio recorriendo las calles y agradecidiendo a sus vecinos.

En las demás visitas, fue recibido con bocinazos, pancartas y gritos. Además, muchos vehículos lo esperaron a la vera de la ruta para saludarlo darle su apoyo.

Lo que dijo Figueroa en su primera visita en Añelo

junto a una importante cantidad de vecinos, gremios y funcionarios locales, tanto el intendente Milton Morales como el electo Banderet, le dieron la bienvenida oficial en la primera visita oficial después de las elecciones.

«En riqueza más grande que tiene este país, los vecinos viven como pobres», exclamó y le pidió a Banderet «nosotros tenemos que lograr que Añelo sea otra cosa, me comprometo a lograrlos ¡vamos!».

«Añelo es un ejemplo de injusticia», siguió y agradeció a todos los presentes, entre ellos a la diputada electa Ángela Barahona, referente de las mujeres en el gremio de la construcción OUCRA bajo la conducción de Juan Carlos Levi. «Los empleados de la construcción tienen por primera vez un diputado sentado en una banca para representar a todas las provincias de la ciudad», dijo de manera efusiva, mientras saludaba a los trabajadores del rubro en su día.

También se refirió a Morales, el actual jefe comunal de Añelo. «Milton quería otra cosa, quería hacer más obras, no se quedó dormido, no pudo, porque tuvo distintos factores para no poder alcanzarlo», comentó haciendo referencia a la relación actual entre el gobierno local y el provincial.

«Por eso Milton yo te pido en 20 días vamos a seguir acelerando, El otro día me reuní con el ministro de Economía (Massa) para que saque inmediatamente la obra de gas que necesitamos ¡Vamos! ¡Vamos!», arengó.