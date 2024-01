Adorni sostuvo decisiones de Milei: ministros irán al Congreso por la Ley Ómnibus y renegociarán con el FMI

El vocero presidencial, Manuel Adorni, comenzó su tradicional conferencia de prensa a las 11 en la Casa de Gobierno, brindando actualizaciones sobre temas de interés. Además, varios ministros tienen actividades programadas para la jornada, abordando asuntos fundamentales para la gestión gubernamental, según informaron fuentes oficiales a Télam.

El presidente Javier Milei delegó en la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado la administración de las empresas públicas, que estarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse, con el objetivo de buscar el «saneamiento» de esas firmas.

Ese fue uno de los datos que confirmó esta mañana, el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo las decisiones de Milei en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

Explicó que, la intención es que esas empresas «operen de la manera más eficiente posible» porque «no pueden seguir perdiendo plata» y es «de público conocimiento el déficit que tienen y lo perjudicial que representa en las arcas del Estado».

Por otro lado, en la ronda de preguntas, Adorni oficializó que los ministros del Poder Ejecutivo brindarán explicaciones en el Congreso sobre la Ley Ómnibus que se debate en la Cámara de Diputados. Además, anunció la mudanza del presidente Javier Milei a la Residencia de Olivos, después de su tiempo en el Hotel Libertador.

En relación a la ley ómnibus, Adorni aseguró que los ministros ofrecerán detalles exhaustivos en el Congreso sobre las implicancias en cada área, subrayando el compromiso del Gobierno con la transparencia y la comunicación efectiva.

Sin embargo, cuando fue consultado por la presencia de Federico Sturzenegger -como principal protagonista en el armado de la Ley Ómnibus-, Adorni dijo que «no está confirmado que participe». «No hay confirmación de absolutamente nada de eso. Lo que si está confirmado es que los ministros irán al Congreso», dijo.

Milei intentará «reflotar el acuerdo caído» con el FMI: qué dijo Adorni, su vocero presidencial

El gobierno de Javier Milei busca «reflotar el acuerdo caído» con el FMI a partir del «incumplimiento sistemático de metas que ha tenido el país» con ese organismo de crédito, y espera «satisfacer con creces» las condiciones de ese convenio.

En la antesala de la reunión de esta tarde de representantes del FMI con el equipo económico, el vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que el plan oficial en marcha es «de un orden en las cuentas y en varios aspectos de la economía» que no debería generar «ningún tipo de inconveniente para que el acuerdo no se reflote».

En este sentido, uno de los puntos importantes que enfatizó el portavoz, fue la jornada que incluirá la reunión entre la comitiva del FMI y el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, con destacadas actividades ministeriales.

En cuanto a la reunión con el FMI, Adorni resaltó la importancia del encuentro -sin entrar en detalles- entre la comitiva del Fondo Monetario Internacional y el ministro de Economía, que se llevará a cabo esta tarde. El vocero también comentó que, las proyecciones inflacionarias que esperan de diciembre rondará el 30%, aunque destacó la necesidad de esperar los números finales.

Adorni dijo que «no descartan» tomar medidas si no se aprueba la Ley Ómnibus en el Congreso

En otro de los pasajes, el vocero del gobierno respondió una consulta respecto de si Milei terminaría aplicando esas medidas de la ley ómnibus con un DNU, en caso de que el Congreso lo rechace, atado la importancia que le da el oficialismo.

«No, no puede tomar la vida de DNU por una cuestión de ley. Por lo tanto, no tengo nada para para contestarte a eso. Si se van a tomar todas las medidas que el presidente crea que era conveniente el hipotético caso que, para nosotros, no es un escenario posible que no se apruebe», contestó.

«Estamos dispuestos al diálogo, pero no va a haber modificaciones en la Ley de ninguna índole. Reitero, excepto que esa sugerencia venga acompañada de una mejora de la ley, no se negocia», finalizó.

La agenda de los funcionarios de Milei: Bullrich, Petri, Vilella, Mondino y Francos, así arrancarán la segunda semana del año

La agenda ministerial para el día incluye varias actividades significativas. El ministro de Defensa, Luis Petri, dialogará con su par de Ucrania y participará en un encuentro de cooperación interministerial. Guillermo Francos, titular del Ministerio del Interior, analizará el porcentaje de corte en el biodiesel con autoridades de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, además de recibir al embajador de Japón.

Patricia Bullrich mantendrá reuniones clave, como un encuentro con la vicegobernadora de Santa Fe, Gisella Scaglia, y la recepción de los padres de Fernando Baez Sosa por el cuarto aniversario de su crimen. Diana Mondino, ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, participará en reuniones vía zoom con embajadores argentinos en América, de la Liga Árabe y europeos. El secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, abordará temas de certificación y trazabilidad en exportaciones.