Advierten que el intendente de Villa La Angostura duplicó la planta política

La concejala de Amor por Angostura, Eugenia Mesa, observó que el intendente Javier Murer, Comunidad, nombró a 53 personas en la planta política, lo que no se condice con la Carta Orgánica, en primer lugar, que establece un tope del 10% de la planta permanente, y tampoco con las directrices políticas del gobernador Rolando Figueroa de austeridad.

Contó que el actual jefe comunal que tiene dos colectoras en el Deliberante: Avanzar y Juntos por el Cambio, utilizó el mecanismo de nombrar coordinadores por arriba de las direcciones que son de planta permanente y se concursan. El anterior intendente del MPN Fabio Stefani tenía a 33 personas en la planta política, contra las 53 que nombró Murer.

La edil aseguró que “se desconoce el destino de 40 millones de pesos provenientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos fondos fueron gestionados por la exconcejala Mirna Gómez, pero hasta la fecha, no han sido ejecutados ni incluidos en el presupuesto actual del municipio”.

«Queremos conocer en detalle el uso que se le dio a esos fondos, ya que desconocemos su destino actual. Si aún no se han utilizado, queremos entender las razones por las cuales no figuran en las cuentas del municipio», declaró la concejala Mesa.

La edil también señaló el incremento en el número de funcionarios del partido Comunidad, que actualmente gobierna la ciudad. Mientras se promueve un mensaje de austeridad a nivel provincial, la concejala Mesa aseguró que “el intendente Javier Murer aumentó el número de funcionarios de 33 a 53 en la actualidad”.

Además, Eugenia Mesa puso especial énfasis en la crisis habitacional que enfrenta la localidad y anunció su interés en conocer las gestiones realizadas por la Municipalidad para abordar este problema. «El gobernador Figueroa prometió la construcción de 10 mil viviendas por año en la provincia durante su campaña. Queremos saber cuántas de esas viviendas están destinadas para Villa La Angostura», concluyó.