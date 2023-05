Alberto Fernández le apuntó a Milei y pidió no entregar «el país a los mentirosos»

El presidente Alberto Fernández aseguró que el oficialismo no «está muerto» y apuntó contra el precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei. Lo hizo en un acto en Santa Rosa, La Pampa, junto al flamante gobernador reelecto, Sergio Ziliotto.

«Estamos en un momento en donde toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad de ganar. Ha aparecido un personaje que dice barrabasadas; quiere privatizar las calles de las ciudades; dar libertad a cada uno para vender sus órganos y vivir de ese dinero; que dice que hay que derrumbar el Banco Central y dolarizar la economía», sostuvo el mandatario.

Y en sus criticar a Milei, también apuntó contra los medios de comunicación: «El imperio mediático hace lo imposible para mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante en la política argentina», se quejó.

Luego prosiguió con dardos hacia Juntos por el Cambio: «Y los que gobernaron antes de nuestra llegada nos quieren hacer creer que tienen soluciones a los problemas que crearon». «El pueblo no se equivoca, puede escuchar editorialistas pero después sabe lo que es su vida, sabe lo que le ha pasado», remarcó Fernández.

Sobre el final de su discurso, volvió a aludir a la oposición: «Por favor, no le entreguen el país a los mentirosos, a los que dicen que saben resolver la inflación en cinco minutos y nos entregaron el país con deuda y 55 puntos de inflación. No les crean, ya lo hicieron, llegaron al poder mintiéndonos. Ahora ya no ocultan las fechorías que van a hacer, lo dicen, que quieren quitar derechos, con total desparpajo. No quieren que se paguen indemnizaciones por despidos, que haya sindicatos», señaló.

También dedicó un párrafo para criticar las políticas promercado que defiende Milei, al afirmar que «el Estado debe estar presente, el mercado no todo lo arregla, al mercado no le importa nada, nosotros debemos darle respuestas a los problemas».

«El marcado no se preocupa del edificio de la Universidad de Ushuaia que construimos nosotros. ¿Al mercado le va a preocupar que la gente de Tierra del Fuego estudie? Pero al Estado le tiene que importar», agregó.

El jefe de Estado había iniciado su mensaje con una nueva felicitación para el gobernador Ziliotto por su triunfo del domingo: «Es grato que Sergio haya sido reelecto, es un compañero maravilloso y un gobernador extraordinario. Han sabido elegir muy bien», sostuvo.

Previamente, Fernández, Ziliotto y la ministra nacional de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, dejaron inaugurado el primer espacio para el abordaje integral de las violencias por motivos de género y promoción de derechos de La Pampa.