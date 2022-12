Alberto Fernández: «No le asigno ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa Rosada»

El presidente Alberto Fernández admitió hoy que el plantel dirigido por Lionel Scaloni no quiso asistir a Casa Rosada, producto de la fatiga que sentían luego de la celebración. También comentó que no le asigna «ninguna trascendencia» al rechazo de la «Scaloneta» a sacarse la histórica foto en el balcón.

«No le asigno ninguna trascendencia a que hayan venido o no a la Casa de Gobierno. En lo personal, si tuvo que ver con no mezclar el fútbol con la política, me encanta estar haciendo escuela«, dijo el mandatario en diálogo con radio Con Vos.

En la misma línea, continuó: «Soy un futbolero consumado y veo las cosas de otra manera. Sabía que el nivel de agotamiento era muy grande y que querían que la celebración sea breve«

Fernández aseguró que no se sintió ofendido por la decisión del seleccionado y reveló que, si bien no mantuvo aún comunicación con el plantel, Alejandro «El Papu» Gómez le escribió un mensaje por Instagram. «No hablé con nadie, tampoco lo intenté. Solo quería que se reconfortaran con el cariño del pueblo, y lo logré. Habrá tiempo de hablar con Messi, con Scaloni y con Mac Allister que es de Argentinos Juniors», indicó.

«Quiero aclarar que les ofrecí para que ellos salieran al balcón, pero la grieta existe, y a muchos los asusta. Muchos personajes públicos que no quieren quedar pegados en ningún lado. De cualquier manera, una cosa es ver institucionalmente al Presidente de la República y otra es ver a un expresidente. No los hubiera recibido como presidente del PJ sino de la República», detalló.

El Jefe de Estado en todo momento se mostró respetuoso y destacó la felicidad del pueblo ante la caravana mundialista. «Ellos quisieron otra cosa y es muy respetable. No era una celebración del Presidente de la República, era de los jugadores. Celebré y disfruté mucho de ver a la gente disfrutar«, afirmó.

Calificó el festejo por la Copa del Mundo como «una fiesta popular» sin antecedentes, y aseguró que su rol se centró en facilitar la organización.

La respuesta al «Chiqui» Tapia

Luego de las críticas en Twitter del titular de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, el mandatario aclaró: «Ayer todo transcurrió en orden, con alegría y sin inconvenientes. La caravana no pudo seguir por la cantidad de gente que había. El presidente de la AFA quería que el recorrido se hiciera más extenso, y creo que todos habrán puesto su mejor voluntad».

Por último, y en sintonía con lo dicho por el ministro, Aníbal Fernández, subrayó: «El operativo se desarrollo conforme con lo que pidió la AFA».

«Mantener la unidad»

Fernández aprovechó la conversación para hablar sobre su rol dentro de la coalición gobernante. Además, comentó que el candidato presidencial para el 2023 será el que «esté en mejores condiciones para competir».

«Si soy yo, seré yo y si es otro lo apoyaré encantando. La misión es garantizar que la Argentina no vuelva al pasado. Me voy a poner al frente de organizar esto porque soy el presidente del PJ y de la Nación y mi propósito es que la Argentina mire para el futuro y no para el pasado», dijo.

Fuente Télam y Noticias Argentinas