Por qué los jugadores de la Selección Argentina decidieron no ir a la Casa Rosada

Con una gran bandera cruzada de punta a punta, al balcón de la Casa Rosada se lo pudo ver en todo momento listo. Pero conforme pasaron las horas y transcurría la caravana de los festejos, las ganas por ver a los jugadores de la Selección Argentina en el palacio de Gobierno se fueron disipando.

Con más de cinco millones de personas volcadas en las calles, el presidente Alberto Fernández siguió desde la Residencia de Olivos el recorrido que, a paso de hombre, realizó el seleccionado campeón del mundo para recibir la ovación de los hinchas y que culminó con los jugadores subidos a helicópteros, sin poder llegar al microcentro.

Las negociaciones entre los funcionarios y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para pactar una foto institucional con del plantel en la sede del Ejecutivo, habrían terminado un tanto «cruzadas». Lo que hubiera sido una postal natural, como en 1986, finalmente no se concretó.

Fuentes cercanas al jefe del Estado indicaron que el principal negociador fue el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Incluso el propio Sergio Massa, habría levantado el teléfono para colaborar con las tratativas, según precisó el diario La Nación.

Finalmente, la «Scaloneta» habría querido no politizar la celebración, por lo que decidieron que la convocatoria se realice en las calles y no en la Plaza de Mayo o Casa Rosada. Esta versión coincide con las declaraciones gubernamentales que dejaron en claro en todo momento que la última palabra sobre cómo sería el recibimiento estaban en manos de la AFA y de la Selección.

Sin embargo, el presidente de AFA, Claudio «Chiqui» Tapia publicó en su cuenta de Twitter que la Selección cumpliría “con el circuito dispuesto por los organismos de seguridad de Nación, Ciudad y Provincia Buenos Aires”. Y agregó: “realizaremos el recorrido establecido por autoridades para que los argentinos y argentinas disfruten a los campeones”.

Tapia hizo clara ilusión de que las definiciones no corrían por su cuenta, y cuando la improvisación conspiró contra el operativo de ayer, lanzó palabras de enojo contra la organización. «No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismo de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar”, añadió en un tweet.

Las publicaciones del titular de la Asociación de Fútbol Argetino, dejarían al descubierto las tensiones existentes con Alberto Fernández, quien desde hace tiempo mantendría distancia de la dirigencia de AFA.

Fuente Diario La Nación