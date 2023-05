Alberto Fernández pidió no entregar el poder «a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó»

El presidente Alberto Fernández envió hoy un nuevo mensaje a la interna del Frente de Todos y cargó con dureza contra dirigentes opositores que tienen intenciones de sucederlo en el cargo. Además, vaticinó que las elecciones del corriente año las ganará el oficialismo.

«Dejemos de pelear entre nosotros porque somos lo mismo. Somos hijos de Perón y de Evita. Sabemos qué intereses defendemos y de qué lado pararnos», planteó el mandatario en referencia a sus compañeros de las coalición oficialista.

En un acto en la Cooperativa de Trabajo Cotramel de Llavallol, aseguró: «Y cuando llegue el momento, cualquiera de nosotros, al que le toque gobernar va a estar al lado de los que trabajan y necesiten, los desposeídos. Esos fuimos, somos y seremos siempre».

Para el Presidente, el próximo a sucederlo en el cargo será un referente del Frente de Todos, y tendrá la tarea de convencer a los desencantados con el oficialismo. «El 10 de diciembre va a haber otro gobierno, va a ser uno o una de los nuestros», vaticinó, y planteó: «A los argentinos que están desalentados y preocupados, hay que animarlos y hacerlos entender que el problema no está adentro sino en frente«.

Alberto Fernández y su pedido especial: «No le entreguemos el poder…»

A lo largo del discurso, el mandatario cuestionó con dureza a los precandidatos de Juntos por el Cambio: Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. En particular fueron mencionados y vinculados al gobierno de Fernando De La Rúa, durante la crisis económica del 2001. Aunque el diputado libertario, Javier Milei, también recibió dardos de su parte.

«No le entreguemos el poder a quien para resolver los problemas de la Argentina le sacó el 13% de los jubilados, a los que manejaban el PAMI cuando Favaloro se suicidó, a un irresponsable que habla de libertad y de cambiar el sistema cuando es el mayor defensor del sistema desigual en el que vivimos», reclamó.

Alberto Fernández habló de las «penurias» del Gobierno

Alberto Fernández hizo referencia a los factores externos que debió afrontar desde que asumió al mando el 10 de diciembre de 2019. Macri tuvo un lugar central en el discurso y se llevó varias críticas.

«Tenemos situaciones difíciles, no les quiero contar mis penurias desde que asumí al Gobierno porque cada día me aparece una nueva y ya quisiera que paren las maldiciones que me han mandado porque han sido muchas», aseveró junto al director nacional de Empresas Recuperadas dependiente de esa cartera, Eduardo Murúa.

Además, enumeró: «Heredar a Macri, agarrar una pandemia, transitar una guerra y soportar una sequía, ya está, más cosas no me pueden pasar. Por lo tanto, lo que podemos hacer es ver cómo encaramos el futuro».