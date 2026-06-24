Alberto Weretilneck desmintió un allanamiento y habló de una «operación política» en Río Negro

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, salió a desmentir de manera categórica las versiones que circularon en las últimas horas sobre un supuesto allanamiento en Casa de Gobierno y el secuestro de una computadora en el marco de una investigación federal vinculada a la causa AFA.

Las versiones habían sido difundidas en distintos medios y redes, donde se señalaba un presunto operativo de la Justicia Federal con participación de fuerzas federales en Viedma, además de supuestos vínculos del mandatario con una causa que involucra a dirigentes del fútbol argentino y actores internacionales. Sin embargo, desde el Gobierno provincial rechazaron esa información desde el primer momento y aseguraron que no existió ningún procedimiento judicial.

Weretilneck habló de una «operación política» tras versiones de un supuesto allanamiento en Río Negro

En declaraciones a Radio 6 de Bariloche, Weretilneck afirmó que «es totalmente falso» y remarcó que no hubo ningún allanamiento «ni en ninguna oficina pública ni en ninguna oficina de algún ámbito de gobierno de la provincia de Río Negro«, ni tampoco en su domicilio o en lugares vinculados a su persona.

También sostuvo que no existe ningún requerimiento judicial en su contra y que no recibió solicitudes de información por parte de la Justicia respecto de esa causa.

El mandatario fue más allá y atribuyó la circulación de estas versiones a una estrategia política. En ese sentido, afirmó que se trata de «una típica maniobra de la oposición», a la que acusó de recurrir a la mentira, la falacia y el agravio cuando «no tiene propuestas ni ideas» para la provincia.

«Es la manera de hacer política de la oposición cuando se queda sin argumentos», señaló, al tiempo que vinculó este tipo de episodios con la campaña electoral y con intentos de generar confusión en la opinión pública.

Desde la Provincia rechazaron las versiones y denunciaron una «operación mediática» contra la gestión

Desde el Gobierno de Río Negro también se había emitido un comunicado oficial en el que se calificó la información como «absolutamente falsa» y se rechazó la existencia de allanamientos o requerimientos judiciales. En esa línea, señalaron que se trata de «operaciones mediáticas» que buscan dañar la imagen institucional y política de la provincia.

«Frente a estas maniobras, el Gobierno provincial ratifica su compromiso con la verdad y las instituciones», sostuvieron desde el Ejecutivo, al tiempo que remarcaron que «las mentiras duran un instante, los hechos permanecen».