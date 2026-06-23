Weretilneck promulgó la adhesión al RIMI y ya está vigente: qué ventajas implica para la producción

El gobernador Alberto Weretilneck firmó el decreto de promulgación de la ley de adhesión al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), tras la aprobación de la Legislatura realizada hace dos semanas, una herramienta que permitirá mejorar las condiciones para atraer nuevos proyectos productivos y acompañar a quienes ya invierten, producen y generan empleo en la provincia.

El RIMI, puntualmente para actividades en la provincia, establece la posibilidad de efectuar una amortización acelerada de ciertas inversiones destinadas a sistemas de riego, equipos de alta eficiencia energética, mallas antigranizo y semovientes amortizables.

Tres aspectos clave del RIMI

Entre los beneficios que este régimen de incentivos tiene para Río Negro está el recorte de la alícuota del IVA afectado al uso de energía eléctrica para regar, que baja del 28 al 10,5%.

También permite amortizar aceleradamente determinadas inversiones, con lo cual se reduce el impacto del impuesto a las Ganancias desde un primer momento.

En tercer término, la devolución anticipada del IVA, tiene impacto en términos financieros, porque permite contar con más fondos en forma más rapida.

El beneficio está destinado a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas hasta la categoría Mediana Tramo 2 inclusive que cuenten con su certificado vigente. También alcanza a sociedades comerciales, empresas unipersonales, fideicomisos y entidades civiles registradas ante ARCA.

Weretilneck: «Río Negro va a competir para atraer inversiones con más herramientas que antes”

“Significa que Río Negro va a competir para atraer inversiones con más herramientas que antes”, explicó Weretilneck a través de sus redes sociales, al destacar que la ley permite alinear los beneficios nacionales con incentivos provinciales para que invertir y crecer en Río Negro sea más conveniente.

La promulgación cierra el proceso institucional iniciado con el envío del proyecto a la Legislatura y su posterior sanción por unanimidad, indicó el gobierno en un comunicado oficial.

Weretilneck detalló que “las empresas que inviertan en proyectos productivos van a poder acceder a beneficios nacionales, como la devolución anticipada del IVA y ventajas en Ganancias”, pero además contarán con herramientas provinciales como “menos impuestos, exenciones en Ingresos Brutos y Sellos, y facilidades para radicarse y crecer en nuestra provincia”.

La medida está pensada tanto para nuevos inversores como para empresas, pymes, productores, comercios e industrias que ya eligieron Río Negro y necesitan mejores condiciones para ampliar su capacidad productiva, incorporar tecnología, sostener empleo y seguir creciendo.

“Estamos alineando los incentivos de Nación y Provincia para que invertir en Río Negro sea más conveniente, para generar más empleo, más actividad económica y más oportunidades para los rionegrinos”, sostuvo Weretilneck.