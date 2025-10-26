Alberto Weretilneck: “Esta elección tiene un valor muy especial por quienes nos representan”

El gobernador y Andrea Confini durante la votación de esta mañana. (Foto: Florencia Salto)

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck votó esta mañana en la ESRN N°35 de Cipolletti y destacó la importancia de la jornada democrática. Afirmó que las elecciones legislativas 2025 «tienen un valor muy especial por las personas que están participando».

El mandatario señaló que se trata de una elección “con un fuerte sentido personal” y la atribuyó a los dirigentes que lo acompañan. “Facundo (por López), Andrea (por Confini) y Juampi (por Juan Pablo Muena) han sido parte fundamental de todo este proceso, me acompañaron siempre y son personas con quienes compartimos una misma mirada sobre lo que necesita la provincia”, expresó.

A nivel nacional, Weretilneck subrayó que la jornada debe servir para “encontrar el rumbo definitivo del país, con estabilidad, crecimiento, creación de empleo y un diálogo más fuerte entre Nación y provincias, empresarios y trabajadores”.

Andrea Confini: “Votar siempre es una fiesta de la democracia”

Minutos después de Weretilneck, votó en la misma escuela la candidata a senadora nacional por JDRN, Andrea Confini. Destacó la jornada como un momento de participación y alegría.

Andrea Confini al votar esta mañana. (Foto: Florencia Salto)

“Siempre es una fiesta poder expresarnos a través del voto. La democracia se celebra participando y hoy se vive con mucha expectativa y entusiasmo”, afirmó la exsecretaria de Energía.

Confini señaló que esta elección tiene un significado especial en lo personal. “Es mi primera vez como candidata, un gran desafío y un enorme compromiso. Estoy muy agradecida de poder acompañar a Alberto, a Facundo y a Juan Pablo en este proyecto tan importante para la provincia”, sostuvo. Ambos dirigentes coincidieron en destacar la importancia de la participación ciudadana.