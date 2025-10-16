Elecciones 2025 en vivo: todo lo que necesitas saber en Neuquén, Río Negro y el país

El domingo 26 de octubre 2025 en Argentina se llevarán adelante las elecciones legislativas a nivel nacional para renovar de manera parcial la Cámara de Diputados y Senadores. Será la primera vez que se utilice el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que concentra todas las listas y candidaturas en una sola hoja. Te contamos acá todos los detalles de cara a las elecciones 2025.

El minuto a minuto de las elecciones legislativas 2025 Los candidatos para renovar bancas en Senado y Congreso de Río Negro siete fuerzas que presentaron listas para competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre por Río Negro suman 56 candidatos que aspiran a obtener un espacio en las cinco bancas del Congreso que se ponen en juego,



Las listas son:



– La Libertad Avanza

– Juntos Defendemos Río Negro

– Fuerza Patria

– FIT Unidad

– PRO

– Primero Río Negro

Las listas que se presentan son:

– Fuerza Patria (502)

– La Neuquinidad (501)

– La Libertad Avanza (96)

– Fuerza Libertaria (125)

– Más por Nueuquén (197)

– Desarrollo Ciudadano (190)

– FIT unidad (503)

– Movimiento al Socialismo (13)

– Unidad Popular (63)



Leonardo Herreros concentrado y previsible hacia uno más competitivo y fragmentado, con una participación ligeramente decreciente y una renovación electoral significativa en varias localidades del valle y la cordillera. Destaca Fernández Oro, ciudad que en este periodo duplicó su cantidad de electores.



Es fundamental respetar estas indicaciones:



– Solo una marca por categoría: una para Diputados y otra para Senadores.

– Doblar la boleta según las instrucciones para asegurar el secreto del voto.

– Depositar la boleta en la urna, tras lo cual el presidente de mesa rubricará la constancia correspondiente y devolverá el documento de identidad al votante Elecciones 2025. Qué se elige el 26 de octubre en Neuquén y Río Negro domingo 26 de octubre de 2025, Argentina renovará parte de su Congreso. En la Cámara de Diputados se elegirán 127 legisladores (la mitad de sus miembros), mientras que el Senado renovará 24 bancas (un tercio del total).



En Neuquén se renovarán



Todo sobre el padrón para las elecciones de octubre: ¿dónde y cómo votar en 2025?

Según el cronograma electoral, la publicación del padrón se realiza 40 días antes de la elección general. La CNE detalló que la consulta está disponible desde la medianoche del 16 de septiembre y que, en simultáneo, se llevó a cabo la impresión de los padrones y la designación de las autoridades de mesa.

Para acceder al padrón, se debe ingresar a la web oficial www.padron.gob.ar.

La consulta al padrón electoral es de acceso libre y gratuita. Cada elector deberá ingresar sus datos personales para obtener la información oficial sobre dónde sufragar.