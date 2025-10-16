EN VIVO
Elecciones 2025 en vivo: todo lo que necesitas saber en Neuquén, Río Negro y el país
Diario RÍO NEGRO te acerca todos los detalles de las elecciones de este domingo 26 de octubre 2025. Veda, cierre de campañas, candidatos y más.
El domingo 26 de octubre 2025 en Argentina se llevarán adelante las elecciones legislativas a nivel nacional para renovar de manera parcial la Cámara de Diputados y Senadores. Será la primera vez que se utilice el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que concentra todas las listas y candidaturas en una sola hoja. Te contamos acá todos los detalles de cara a las elecciones 2025.
El minuto a minuto de las elecciones legislativas 2025
Los candidatos para renovar bancas en Senado y Congreso de Río Negro
Las listas son:
– La Libertad Avanza
– Juntos Defendemos Río Negro
– Fuerza Patria
– FIT Unidad
– PRO
– Primero Río Negro
– Movimiento al Socialismo
Cuáles son las listas que presentan candidatos en Neuquén para estas elecciones de medio término
Las listas que se presentan son:
– Fuerza Patria (502)
– La Neuquinidad (501)
– La Libertad Avanza (96)
– Fuerza Libertaria (125)
– Más por Nueuquén (197)
– Desarrollo Ciudadano (190)
– FIT unidad (503)
– Movimiento al Socialismo (13)
– Unidad Popular (63)
Conocé acá el detalle, uno a uno, de los candidatos.
Radiografía electoral de Río Negro: qué pasó en los últimos diez años
Esta “radiografía electoral” fue realizada por el politólogo Rodolfo Paniceres, de PAR consultores, que desde hace años releva estados de opinión pública en Río Negro, Neuquén y el resto de la Patagonia.
Cómo votar con la Boleta Única de Papel
Es fundamental respetar estas indicaciones:
– Solo una marca por categoría: una para Diputados y otra para Senadores.
– Doblar la boleta según las instrucciones para asegurar el secreto del voto.
– Depositar la boleta en la urna, tras lo cual el presidente de mesa rubricará la constancia correspondiente y devolverá el documento de identidad al votante
Qué se elige el 26 de octubre en Neuquén y Río Negro
En Neuquén se renovarán seis bancas en total entre las dos cámaras.
Río Negro renueva tres senadores y 2 diputados.
Todo sobre el padrón para las elecciones de octubre: ¿dónde y cómo votar en 2025?
Según el cronograma electoral, la publicación del padrón se realiza 40 días antes de la elección general. La CNE detalló que la consulta está disponible desde la medianoche del 16 de septiembre y que, en simultáneo, se llevó a cabo la impresión de los padrones y la designación de las autoridades de mesa.
Para acceder al padrón, se debe ingresar a la web oficial www.padron.gob.ar.
La consulta al padrón electoral es de acceso libre y gratuita. Cada elector deberá ingresar sus datos personales para obtener la información oficial sobre dónde sufragar.
