Alberto Weretilneck se mostró preocupado por el futuro de Bariloche

El gobernador electo Alberto Weretilneck mostró extrema prudencia a la hora de vaticinar qué tipo de escenario le espera a Bariloche en los próximos meses y dijo que dependerá muy estrechamente de las decisiones que tome el gobierno nacional.

Señaló que el tipo de acompañamiento y de inversión pública que «baje» desde el gobierno del nuevo presidente Javier Milei serán condicionantes clave, tal vez en proporción mayor que en otras ciudades de la provincia.

Weretilneck estuvo en Bariloche para participar del acto de asunción del intendente Walter Cortés, con quien tejió -al parecer- una relación de confianza y cercanía, exenta por ahora de reproches mutuos.

El futuro gobernador, quien jurará mañana, dijo que es difícil predecir lo que va a ocurrir ante un cambio de gobierno nacional que se presenta «tan drástico» y aconsejó esperar con prudencia las primeras medidas.

Dijo que para Bariloche la influencia de esas decisiones tendrán que ver no solo con la economía turística, sino también con la importante cantidad de organismos nacionales que tienen sede en la ciudad. «Bariloche depende mucho de Nación porque tiene presencia fuerte de Parques Nacionales, de la Cnea, el Ejército, Gendarmería, el plan de Manejo del Fuego» enumeró Weretilneck, y lo contrastó con la situación de otras localidades rionegrinas donde esa influencia es mucho menor.

Dijo que «habrá que ver» la política que aplica Milei en esas áreas y si se mantiene el «acompañamiento» en los niveles esperados.

En relación con el turismo, señaló que el impacto vendrá «por la macroeconomía», es decir el valor del dólar, la política de subsidios y otras variables con influencia directa en esa actividad y que relativizarán cualquier decisión que se tome en el municipio o la provincia.

«Vamos a ver con qué nos encontramos. Fuera de eso a Bariloche lo veo bien, y Cortés va a hacer una buena gestión en el municipio, porque conoce las calles, sus barrios, tal vez como nadie».

Sobre el proyecto de vertedero regional para los residuos domiciliarios (que Cortés mencionó en su primer discurso), Weretilneck dijo que trabajarán sobre la base de una «iniciativa privada presentada por una empresa», la misma que citó varias veces su antecesora Arabela Carreras como la opción más viable.

Weretilneck dijo que la solución para la basura de Bariloche no puede depender solo del municipio y la provincia «se tiene que involucrar», para lo cual debe buscar el acuerdo de otros intendentes de la región. Sobre la localización del vertedero regional no tiene todavía precisiones y opinó que no debería estar en cercanías de Jacobacci (como alguna vez se barajó) sino a pocos kilómetros de la cordillera.