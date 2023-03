Amenaza a Messi: Agustín Rossi le dijo a la oposición que debe «alejarse del caranchismo político»

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, afirmó que toda la clase dirigente debe «alejarse del caranchismo político» ante la ola de violencia narco en la ciudad de Rosario y convocó a «generar un acuerdo entre los partidos políticos democráticos» para «trazar un plan de seguridad que sea común a todos».

En el mismo sentido, le envió un mensaje a la oposición: «A mí no me lo van a explicar, los que vivimos en Rosario no vemos por televisión la problemática de la inseguridad, la vivimos».

«Hay que alejarse del caranchismo político. Entiendo que puede haber críticas y disconformidades, las entiendo hasta por ahí nomás, porque nadie puede pensar que la problemática en la ciudad de Rosario empezó el 10 de diciembre de 2019. Tanto en Rosario como a nivel nacional hubo un cambio de Gobierno y los que hoy son opositores eran oficialistas anteriormente», resaltó Rossi.

En declaraciones exclusivas a Noticias Argentinas, el jefe de Gabinete consideró que «toda la dirigencia política debería tomar el tema con cautela, con un poco de mesura» y aclaró que «no significa no hablar del tema sino tratando de alejarse del caranchismo político».

«La veía a (la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia) Bullrich que no puso un solo radar en la frontera norte durante los cuatro años de gestión. Los que hay los pusimos con el gobierno de Néstor y Cristina y retomamos ese plan durante el gobierno de Alberto Fernández», disparó Rossi al hacer referencia a las críticas que realizó la titular del PRO entorno al manejo del Ejecutivo nacional en la pelea contra el narcotráfico.

Rossi: «Sabían claramente lo que estaban buscando»

Luego del cimbronazo político que generó el ataque al supermercado de la familia de Antonela Rocuzzo, la esposa de Lionel Messi, Rossi planteó: «Obviamente que los que hicieron la balacera sobre el supermercado de la familia Roccuzzo, que es histórico en ese barrio, sabían claramente lo que estaban buscando y lograron la repercusión que tuvieron en la Argentina y en el mundo porque se trata de Leo».

En ese sentido, pidió «prudencia» hasta que se conozcan los resultados de la investigación, que está en manos del fiscal Federico Rébola, y explicó que interviene en las pericias «una fiscalía especializada en balaceras porque las hay permanentemente o con bastante frecuencia».

«La mayoría de ellas no son sobre inmuebles privados sino en edificios públicos. Quiero esperar el resultado de esa investigación para tener una mirada, pero está claro que los que hicieron la balacera sabían a qué supermercado estaban apuntando. La justicia provincial es la que está trabajando, nosotros estamos a disposición de aportar todo lo que esté a nuestro alcance«, manifestó.

Fuente: Noticias Argentinas