Antonio Aracre mostró un chat con Alberto Fernández y el documento dónde propuso devaluar un 30%

El ex jefe de Asesores de la presidencia, Antonio Aracre, afirmó no le propuso al presidente Alberto Fernández devaluar un 60% sino que «editaron» su propuesta, la cual era de «un 30% para achicar la brecha» cambiaria.

«Editaron el documento y le pasaron a algunos periodistas copias donde decía que mi propuesta era devaluar un 60%. No sé quién lo editó. Se lo mandé por Whatsapp y se lo llevé impreso», indicó Aracre.

En diálogo con «Cristina Sin Vueltas», el programa que conduce Cristina Pérez por radio Rivadavia, el ex CEO de Syngenta negó las versiones acerca de la propuesta devaluatoria que le habría presentado al Presidente en el trabajo titulado «Propuesta de plan de estabilización por 6 meses sin efectos recesivos».

«¿Tenes el documento? Si vos querés que yo dé fe de que el documento no dice que le ofrecías devaluar un 60%, yo te lo ofrezco», preguntó Cristina Pérez.

Acto seguido, el ex asesor de Alberto Fernández procedió a mostrarle el archivo a la conductora y agregó: «Con mucho gusto. Este es el chat, lo podés abrir y yo te marco la parte del documento».

«Antonio Aracre me está mostrando su chat con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Fechado el sábado 15 de abril. Lo estoy viendo con mis ojos y también lo está viendo la gente en YouTube, con lo cual está claro», detalló la periodista.

El mensaje a Alberto Fernández: «Yo sé que vos no querés devaluar»

Luego, Cristina Pérez leyó el mensaje que el ex funcionario le envió al jefe de Estado: «Yo sé que vos no querés devaluar, pero mi recomendación sería hacerlo por un 30% para achicar la brecha. Sin embargo, no me parece un punto determinante y podemos avanzar con el plan de estabilizar sin devaluar».

«Si me permitís, si puedo utilizar la herramienta de búsqueda que tiene el documento, con el número 60 me sale 60 días y 360 días», agregó.

Respecto de las versiones que indicaban que buscaba reemplazar al ministro de Economía, la conductora le consultó si creía que fueron intencionadas porque querían hacerlo eyectar del Gobierno, a lo que Aracre contestó: «Es una posibilidad o querían hacer molestar a Sergio Massa, irritarlo».

Por último, el ex jefe de Asesores concluyó: «Este Gobierno tuvo muchas limitaciones del mundo externo, la pandemia, la guerra, este año la sequía, y en algunos casos tuvo logros importantes como la recuperación económica y el aumento del empleo. La inflación es claramente algo que no se ha logrado revertir».