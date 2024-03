Apertura de sesiones: «Milei quiere imitar lo que hacen en Estados Unidos», afirmó Parrilli

Este viernes a las 21 el presidente Javier Milei le hablará al país para inaugurar la apertura de sesiones ordinarias y anunciar las próximas medidas, a casi tres meses de gobierno y con ya un 45% de inflación. El horario, inusual en Argentina, generó polémica y disgusto en los y las integrantes del Congreso. Pero el senador por Neuquén, Oscar Parrili, señaló que tiene una razón de ser: «imitar a Estados Unidos».

Escuchá al senador Oscar Parrilli en RÍO NEGRO RADIO:

«El presidente MileI quiere imitar lo que hacen en Estados Unidos cuando se da el discurso de la Unión tradicional de todos los años. El presidente de Estados Unidos se dirige siempre a las 21:00 horas de la noche, un día determinado, y lo hace desde un atril y no sentado», observó el referente de Unión por la Patria, en conversación con RÍO NEGRO RADIO.

Sostuvo que el mandatario busca asimilarse al pais que dirige Joe Biden, pero solo en lo formal, ya que las decisiones que ha tomado «distan mucho» de las políticas estadounidenses. «La historia del gobierno de los Estados Unidos siempre fue la defensa de sus conciudadanos, de sus ciudadanos, de sus empresas, de su soberanía, de su moneda, de su dignidad», remarcó.

En cuanto a las expectativas del discurso que el presidente brindará en la apertura de sesiones de este 1 de marzo, Parrilli manifestó su desazón: «Lo que profundamente me preocupa son las cuestiones de las políticas de fondo que está llevando adelante el presidente desde el 10 de diciembre, primero con una brutal devaluación absolutamente innecesaria, pensando que con eso iba a comenzar a solucionar un problema que desde reconocemos en la Argentina, el problema de la inflación, pero lo único que hizo fue echarle más leña y más nafta al fuego».

Citó al documento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que el proceso inflacionario que atraviesa el país se debe a una «crisis de deuda» por las medidas que «ellos llaman de estabilización», pero que en realidad «lo único que hacen es agravar la situación».

El senador impulsó un pacto parlamentario para sancionar una «Ley de Coparticipación que le garantice a todos los gobernadores tener dinero por lo menos para poder funcionar» y advirtió: «Olvidémonos ya de la obra pública, si seguimos en este camino en tres o cuatro meses más, los gobernadores no van a poder pagar los sueldos de la policía».

Propuso que se analice la coparticipación del impuesto al cheque y el impuesto al país. «El otro es un proyecto que presentó el diputado Máximo Kirchner, que es coparticipar, como ya se hizo durante nuestro gobierno con Cristina Kirchner, las retenciones agropecuarias, que es la única garantía que tenemos de que va a ser un impuesto que se va a mantener el tiempo y que, posiblemente, aumente porque va a haber mayor cosecha», añadió.

Parrilli apuntó contra Bullrich: «es la bufona de Milei»

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, Parrilli se refirió a su relación con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. «Es una mujer violenta, una mujer perversa. Todos los lugares donde estuvo los destruyó y ahora está destruyendo al mismo Juntos por el Cambio. La verdad es que me da vergüenza ajena», enfatizó.

«Yo la conocí personalmente cuando era una militante montonera y la verdad que hoy cuando 1 la ve de ser militante montonera a bufona de de Milei, solamente da lástima. Y en el medio tiene unas cuantas muertes en su haber con las cuales tiene que cargar en su conciencia«, afirmó el senador.

¿Juicio político por insanidad de Milei?

Sobre los rumores de que iniciar un juicio político contra el presidente Javier Mieli por insanidad, Parrilli fue tajante: No no no. Yo no creo en ninguna cuestión de esas que se dicen desde el punto de vista personal. Creo que es un hombre que está equivocado profundamente, que cree en una teoría que solamente él cree y que, además, se queda en lo teórico. Porque en ningún lugar del mundo y en la historia de la humanidad, nunca se aplicaron las teorías que él dice».

El referente de Unión por la Patria remarcó que el debate debe focalizarse en cuestionar las medidas que el presidente ha implementado y promover iniciativas que mejoren la calidad de vida de los y las ciudadanas.

«Yo lo reitero frente a mis compañeros; si alguno piensa que porque fracase Milei vamos a volver nosotros se equivocan. El fracaso de Milei va a ser una catástrofe para la Argentina y nosotros solamente vamos a volver en 2027 si somos capaces, no solamente de reivindicar lo que hicimos de 2003 al 2015, que nos sentimos orgullosos, sino además agregar nuevas ideas, nuevas propuestas, nuevas soluciones, nuevas consignas que entusiasmen y enamoren a la gente y sobre todo a los jóvenes», insistió.

