Bicameral analizará el DNU de Milei, este jueves: hay expectativas sobre la derogación de leyes

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo se reunirá para abordar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei. La norma impulsó desregulaciones económicas, incluyendo la derogación de la ley de alquileres y reformas laborales. Hoy se definirá el esquema de trabajo y la posible convocatoria a funcionarios del Gobierno. Hay expectativa sobre la postura de la Bicameral respecto a las reformas propuestas.

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo, encargada de analizar el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 emitido por el presidente Javier Milei, está convocada para las 14 en el Salón Arturo Illia del Senado de la Nación, en el Palacio Legislativo.

Se reunirá para definir el esquema de trabajo y la posible convocatoria a funcionarios del Gobierno nacional. Entre los temas a tratar, figura el DNU 70/2023 emitido por el jefe del Estado, que incluye la derogación de la ley de alquileres, una profunda reforma laboral y anulación o reformas a otra decena de normas.

Los senadores Víctor Zimmerman (UCR) y Carlos Espínola (Unión Federal) y el diputado Francisco Monti (UCR) solicitaron que se cite a funcionarios del Ejecutivo para que den detalles de la norma, algo que se definiría en la reunión de hoy.

En este sentido, la agenda de la reunión figura la posible citación de funcionarios del Ejecutivo, como el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Omar Yasin; y el ministro de Salud, Mario Russo. La participación de estos funcionarios podría arrojar luz sobre los detalles y fundamentos del DNU.

En la última reunión del 22 de febrero, la Bicameral designó a Juan Carlos Pagotto como presidente, generando tensiones entre el oficialismo y la oposición. Por lo que hoy se espera la definición de vicepresidente y secretarios de la comisión.

En las últimas horas, Manuel Adorni, vocero presidencial, expresó que le resultaría «extraño» que la Bicameral rechace el DNU, indicando que hay pocas objeciones sustanciales en su contenido. Esto reflejó las expectativas del Gobierno respecto a la aceptación de las reformas propuestas.

«Nos resultaría extraño que el DNU sea rechazado, no porque no haya posibilidades legales, sino porque nos da la sensación que no hay demasiados elementos por el propio contenido», indicó Adorni, en respuesta a pedidos de rechazo de la norma provenientes del kirchnerismo.

