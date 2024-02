Apertura de sesiones: el MPN espera que Figueroa anuncie «mecanismos» para reactivar obra

Este viernes comienza marzo y llega una nueva apertura de sesiones legislativas en las provincias y el país. Este año, además, tendrá un condimento particular, tras el cambio de autoridades. Será el primer discurso de Rolando Figueroa para inaugurar el año legislativo en Neuquén, un hombre de las entrañas del MPN, pero que llegó al Ejecutivo de la mano de su nuevo partido, Comunidad. Y a eso se le suma un escenario de crisis económica y social, por lo que hay expectativa sobre cómo se posicionará frente al gobierno nacional.

«Seguramente el gobernador va a traer a la Legislatura algún mecanismo para poder continuar con esas obras que hoy se encuentran paradas», confió el diputado provincial del MPN, Claudio Domínguez. En comunicación con RÍO NEGRO RADIO, enumeró los proyectos paralizados como «la Ruta 7, la ruta de Pilo Lil hacia Aluminé, la ruta de Traful, la de El Huecú, al igual que algunas escuelas».

Señaló que en la reunión que Figueroa mantuvo con los intendentes firmaron la creación de un Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Local. Así, estima que el mandatario «enviará una ley» para crear tal Fondo en el que «aportará plata tanto la provincia como los municipios y, desde ahí, se generará la infraestructura». Agregó que, también, anunciaron el plan provincial «Neuquén Asfalta».

«Entonces, por lo que se vé, van a ingresar estos proyectos», indicó y adelantó que, «como Movimiento Popular Neuquino» van a acompañar «todo lo que sea a favor de la ciudadanía». Aunque remarcó: «Lo que nosotros siempre le pedimos al oficialismo es apertura, porque cada una de las leyes que se sacan en la Legislatura, mientras mayor consenso tienen, más rica salen».

Figueroa «debe prever» el crecimiento poblacional

Para Domínguez, la crisis económica a nivel nacional podría aumentar la llegada de personas, desde distintos puntos de Argentina, en busca de oportunidades de desarrollo. «El país, en los últimos 10 años, su población creció en un 11%. Pero Neuquén, si uno se fija, está por arriba del 30%. ¿Eso qué significa? Que viene gente del interior de otras provincias y apuestan a Neuquén», resaltó.

«Cuando tenés una crisis económica a nivel país tenéis dos opciones: o te vas afuera o elegís una provincia, porque no todos tienen la plata para irse afuera. Ahora, la gran mayoría no tiene plata para irse afuera, ¿y qué hacen? Se van a las provincias donde la economía todavía no está paralizada o creen que en ese lugar van a poder conseguir trabajo para su familia», explicó el diputado.

Por eso, sostuvo que el gobierno de Figueroa debe prever este aumento poblacional. «Se resienten determinados sistemas como salud, educación, seguridad. Entonces, yo creo que es ahí donde el Estado tiene que apuntar y fortalecer esos sistemas», afirmó.

Indicó que el proyecto que impulsó para garantizar que los salarios del personal docente, de salud y de seguridad, estén por encima de la canasta básica total, junto con la iniciativa para «congelar los sueldos más altos de la administración», pueden contribuir para el funcionamiento eficiente de los servicios del Estado.

