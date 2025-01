Auditoría médica en domicilio: quiénes estarán alcanzados por el nuevo control del CPE en Neuquén

A partir de febrero, el personal del Consejo Provincial de Educación de Neuquén (CPE), docentes de todos los niveles y auxiliares de servicio que presenten un certificado médico podrán recibir en su casa la visita de la auditoría para corroborar su situación de salud. En principio este control está pensado para enfermedades de corto tratamiento.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, explicó a Diario RIO NEGRO que de octubre de 2021 hasta mayo de 2024 el CPE tenía tercerizada esta tarea. Había contratado a la empresa Gestión Ocupacional S.A.S, cuyo representante era Eduardo Marcelo Arbit.

«(El servicio) incluía auditorías de certificados médicos y auditorías en domicilio de los certificados médicos, por un muestreo aleatorio. Este último no se hizo nunca y el de los certificados se hizo con las deficiencias que nosotros ya señalamos, y por lo que nosotros decidimos no sostener ese contrato con la empresa», afirmó la funcionaria.

Se disolvió el vínculo y el Estado resolvió hacerse cargo de esta función. «Siempre tuvimos la intención, y se lo hicimos saber a los sindicatos, de avanzar en un sistema de auditoría y de control de licencias completo», manifestó la ministra.

El año pasado se inició una investigación penal a raíz de una serie de certificados truchos que aparentemente se vendían a docentes en Neuquén. La impulsó la fiscalía de Estado. Hasta ahora no hay imputados por el hecho.

«Reducir el margen de las avivadas»

La ministra dijo que las auditorias a domicilio dependerán de la estructura de Salud Ocupacional que tiene el CPE, y que se encarga además de las auditorias de certificados médicos, la vinculación con la ART y las juntas médicas.

Se envió una circular para que todo el plantel actualice las direcciones, de lo contrario puede suceder que un profesional vaya a un domicilio viejo y al no encontrar a la persona se injustifica la inasistencia.

Martínez aseguró que lo se busca es «reducir el margen de las avivadas». Hasta ahora hay profesionales asignados para las regiones confluencia, norte y centro, y falta definir médicos para el sur.

La Legislatura aprobó el año pasado una ley de presentismo docente por la que se cobra un plus a quienes no superen las tres faltas trimestrales, con un límite de dos mensuales. No se aplican descuentos sino se cumple con este requisito.

Licencias por cuidado de familiar enfermo

La ministra planteó que hay casos puntuales que les preocupan: «tenemos muchos certificados de salud mental, que en realidad lo que quieren disimular es un problema de relación de ese docente, o de ese auxiliar con compañeros de trabajo con su equipo directivo. En todo eso estamos indagando y por eso tenemos las juntas médicas personales en las que vos indagas un poco en cuáles son las situaciones que vos invocas en el certificado médico, o que invoca el profesional, en el certificado médico para que vos no vengas a trabajar».

También buscarán «emprolijar» los alcances de la licencia de cuidado por familiar enfermo.

«A partir del 5 de diciembre tuvimos un montón de certificados de cuidado de familiar enfermo por hipertensión. Salvo que esté internado por un pico de presión y que esté en terapia intermedia, la hipertensión tiene un control. No es una causal que te exima de venir a trabajar», contó la ministra.

Y agregó: «te vamos a justificar el de las personas a cargo que tenes declaradas: tus padres, tus hijos, y alguna situación que exceda ese vínculo legal en esos grados de parentesco, pero que tenga justificada que vos la acompañes: una hermana que está haciendo un tratamiento y que no tenga personas que la puedan cuidar. Eso quedará librado a la autorización del cuerpo colegiado».